Las lluvias de este miércoles en Extremadura dejan más de 40 litros en Guadalupe, Navalmoral, Zorita y Azuaga

Archivo - Una persona con paraguas. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las abundantes lluvias previstas para este miércoles en la comunidad autónoma de Extremadura han dejado abundantes precipitaciones en varios puntos de la comunidad, con Guadalupe, Navalmoral de la Mata, Zorita y Azuaga como localidades con los valores de acumulación más altos.

En concreto, en Guadalupe se han registrado 48,4 litros por metro cuadrado, la cifra más alta de la comunidad, aunque lejos de los más de 100 recogidos en Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla, localidad más lluviosa del país este miércoles.

También se han superado los 40 litros por metro cuadrado en Navalmoral de la Mata, con 43,8 litros, en Zorita, con 42,4, y en Azuaga, con 41,8 litros por metro cuadrado.

Todo ello tras una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología había activado avisos por lluvias en toda la comunidad, de nivel amarillo y naranja, que han dejado abundantes precipitaciones por toda la comunidad.

Los avisos por lluvias iban acompañados por otros por tormentas y fuertes vientos, que en este caso han dejado rachas máximas de 72 kilómetros por hora, en Retamal de Llerena, de 56 en Castuera y de 50 en Llerena.