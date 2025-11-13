Las lluvias obligan a cortar la carretera CC-224 entre Hervás y Cabezuela del Valle

CÁCERES, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha informado del corte de la carretera CC-224 (Puerto de Honduras) entre Hervás y Cabezuela del Valle por las lluvias registradas este jueves.

Cabe destacar que el norte de Cáceres está este jueves con aviso naranja por lluvias, mientras que el resto de comunidad tiene avisos amarillos por viento y precipitaciones.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a los desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en causes secos, ni en las orillas de los ríos. En cuanto al viento, hay que guardar objetos que puedan ser desplazados, como toldos, tiestos y evitar protegerse en muros, tapias y árboles.

En caso de tener que circular por carretera, hacerlo prestando especial atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.

Asimismo, en caso de urgencia y emergencia ponerse en contacto con el 112.