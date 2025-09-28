Las lluvias y viento obligan a suspender el Día de la Bicicleta en Badajoz

BADAJOZ, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha suspendido la celebración del 38º Día de la Bicicleta, previsto para este domingo en la capital pacense, dadas las lluvias y ráfagas de viento.

"Preferimos prevenir antes que lamentar una posible caída", ha explicado el concejal de Deportes del consistorio pacense, Juan Parejo, tras señalar que la mañana "está peligrosa" y que el agua no hace seguro circular con la bicicleta por zonas como los pasos de peatones, donde hay pintura.

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, el concejal ha aprovechado para dar las gracias a quienes han sacado su dorsal y han depositado un kilo o litro de comida a favor de la Fundación Banco de Alimentos de la urbe.

A su vez, Parejo ha reivindicado "más seguridad" en las carreteras para los ciclistas, a la par que ha remarcado que Badajoz es una ciudad que "apuesta por el ciclismo decididamente", siendo prueba de ello, según ha subrayado, la construcción de "más de 40 kilómetros de carril bici" para desplazarse y hacer turismo alrededor de la muralla.