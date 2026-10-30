Locos por la Música espera reunir en Cáceres a más de 2.000 personas en su segunda edición el 7 de noviembre

Tam Tam Go, uno de los grupos que actuarán en el festival Locos por la música en Cáceres el 7 de noviembre - LPLM

CÁCERES, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Locos por la Música regresa a Cáceres en su segunda edición con una jornada de conciertos el sábado 7 de noviembre en la gran carpa instalada en el recinto ferial, donde se darán cita artistas como Seguridad Social, Tam Tam Go!, La Frontera y Los Toreros Muertos, entre otros.

La organización espera congregar a más de 2.000 personas en una jornada que reunirá a algunas de las bandas más emblemáticas de la música española de las últimas décadas. El festival, que comenzará a las 16,30 horas y se prolongará hasta las 02,00 horas, combina nostalgia, grandes canciones y música en directo.

El cartel de este año reúne a Seguridad Social, Tam Tam Go!, La Frontera y Los Toreros Muertos, junto a Los Cocodrilos, con su tributo a Hombres G, y La Elipa, que rendirá homenaje a Burning. La animación y la continuidad musical correrán a cargo de Cherri Coke DJ, que ejercerá también como maestro de ceremonias.

Seguridad Social será uno de los grandes protagonistas de la jornada. La banda liderada por José Manuel Casañ lleva décadas haciendo bailar al público con una personalidad musical propia y una combinación de rock y ritmos festivos. Canciones como Chiquilla y Quiero tener tu presencia forman parte de la historia del pop-rock español.

Tam Tam Go! aportará algunos de los grandes himnos del pop nacional de finales de los 80' y los 90'. El grupo conquistó al público con temas como Espaldas mojadas, Manuel Raquel y Atrapados en la red, canciones que siguen formando parte de la memoria musical de varias generaciones.

El rock más fronterizo llegará con La Frontera, una formación imprescindible para los amantes del género en España. Su sonido, inspirado en el rock americano y las historias de carretera, ha dejado clásicos como El límite y Juan Antonio Cortés, que mantienen intacta su fuerza sobre el escenario.

Por su parte, Los Toreros Muertos pondrán el toque más irreverente y divertido al festival. Liderados por Pablo Carbonell, se hicieron un hueco propio en la música española gracias a su humor surrealista y sus letras inconfundibles. Mi agüita amarilla y Yo no me llamo Javier son algunos de los temas que convertirán su actuación en una celebración colectiva.

La programación se completará con Los Cocodrilos, que recuperarán los grandes éxitos de Hombres G en un tributo pensado para cantar y bailar al ritmo de canciones como Devuélveme a mi chica y Venezia. El público también podrá disfrutar de La Elipa, formación que rendirá homenaje a Burning y al legado del rock urbano madrileño con clásicos como Mueve tus caderas y ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?.

Entre las actuaciones, Cherri Coke DJ será el encargado de mantener la energía del recinto con una selección musical pensada para prolongar la fiesta, conectar los conciertos y acompañar al público hasta el cierre del festival.

La programación comenzará a las 16,30 horas con la apertura de puertas y la sesión de Cherri Coke DJ. A partir de las 17,15 horas se sucederán las actuaciones de La Elipa, Los Cocodrilos, La Frontera, Tam Tam Go!, Los Toreros Muertos y Seguridad Social, con sesiones de DJ entre los conciertos.

Las entradas para la segunda edición de Locos por la Música Cáceres están a la venta por 39 euro más gastos de gestión a través de Vivaticket. La organización anima al público a adquirir sus entradas con antelación para "disfrutar de una jornada que reunirá en Cáceres a grandes nombres de la música española, en un formato pensado para reencontrarse con canciones inolvidables y compartir una gran fiesta musical".