Luis Salaya mantiene que deja la política porque no ha ganado las elecciones en Cáceres y "hay que saber irse"

Cree que ha cumplido con cuatro años en la oposición y otros cuatro en el gobierno pero ahora el PSOE "debe generar nuevos liderazgos"



CÁCERES, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de Cáceres, Luis Salaya, mantiene su decisión de abandonar el ayuntamiento tras su toma de posesión como concejal el próximo 17 de junio, ya que el PSOE no ha ganado las elecciones y "hay que saber irse", ha dicho, al tiempo que ha recordado que ha estado cuatro años en la oposición y cuatro en el gobierno por lo que "nadie puede decir" que no ha cumplido con sus "obligaciones".

Asimismo, ha anunciado que "no" irá en ninguna lista al Congreso o al Senado ahora que se han convocado elecciones generales porque su "compromiso" es con la política local, por lo que ha reiterado que se incorporará a la empresa que creó con un socio y comenzará "un nuevo proyecto de vida".

Salaya no cree que su anuncio en la noche electoral de que dejaba la política y volvía a su actividad profesional fuera precipitado ante los resultados de los socialistas en la ciudad que han logrado 10 concejales, uno más que en 2019, ya que era una decisión "muy meditada" en el sentido de que o era alcalde o se iba después de presentarse por tercera vez como candidato del PSOE a la Alcaldía cacereña.

"Yo creo que hay que saber irse también. Y ahora mismo seguramente para muchos vecinos piensen que esto pueda estar un poco fuera de lugar o que no tenga mucho sentido porque los resultados son buenos, pero luego las cosas cambian muy rápido, y yo dentro de seis meses sería un elemento muy incómodo, que seguramente sería una dificultad para componer un proyecto nuevo en el Partido Socialista, para lanzar una imagen diferente, para generar nuevos liderazgos", ha manifestado este miércoles en su primera comparecencia ante los medios después del 28M.

Así, cree que el PSOE tiene que empezar a trabajar "cuanto antes" para volver a recuperar el gobierno local y en ese cambio, Salaya no quiere ser "un obstáculo". "A mí me aterraría pensar que en algún momento de mi vida o de mi carrera política tuviera que venir a explicarme a alguien que me tengo que ir a casa", ha sentenciado.

"Creo que es mucho más razonable darse cuenta uno mismo y saber anticiparse", ha defendido, al tiempo que ha reconocido que el escenario que manejaba el PSOE era el de ganar las elecciones en la ciudad pero si se perdía "siempre" se había barajado que dejaría el ayuntamiento y que no se quedaría a liderar la oposición, una decisión, según ha dicho, que se la había trasladado "hacía meses" al secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara.

NO IRÁ AL CONGRESO NI AL SENADO

Así las cosas, la decisión de abandonar la política y volver a su actividad profesional sigue en pie porque "no" va a aparecer en ninguna lista nacional al Congreso o al Senado ahora que se han convocado elecciones generales para el 23 de julio.

"No va a haber ninguna sorpresa, ni voy a ser candidato a nada dentro de unos meses, ni me voy ahora para aparecer en las listas al Congreso o al Senado, me voy a incorporarme a mi empresa", ha reiterado, al tiempo que ha explicado que ahora quiere cumplir sus compromisos profesionales y personales con su pareja. "Yo algún día tendré que tener hijos también y no puede cargarse todo en el sacrificio continuo y permanente de una parte de la familia", ha señalado.

En cuanto a su actividad profesional, Salaya ha explicado que creó una empresa cuando estaba todavía en la universidad con un socio que "se ha hecho intensamente cargo de ella durante los últimos cuatro años y con el que siempre he tenido un compromiso, que es que mi etapa en la política duraría lo que durase mi etapa en la política local".

Una política local que lo ha tenido en la oposición cuatro años y como alcalde otros cuatro pero entiende que "ahora se tienen que generar liderazgos nuevos". "En este país decimos que nunca dimite nadie, pues alguien dimite", ha zanjado.

"Yo creo que nadie puede pensar que yo he abandonado mis obligaciones. Es decir, he dedicado unos años largos a conseguir la alcaldía de la ciudad. He gobernado la ciudad durante cuatro años muy difíciles. No tendría sentido que liderase la oposición. Cuanto antes empecemos un nuevo ciclo, mejor", ha sentenciado.

A la pregunta de si podría haber "cierto malestar" en el partido a nivel local por esta decisión personal y porque se ha hecho una candidatura a su imagen y ahora se va, Salaya ha respondido que "nadie" le ha trasladado esa queja y, no obstante, el asunto se tratará en la Ejecutiva Local que se reúne mañana.

"A mí lo que me trasladan desde el partido es mucho apoyo, desde todas partes", ha insistido al tiempo que asegura que le parece "obvio" que "los alcaldes cuando pierden se van".

Con todo ello, Salaya tomará posesión del acta de concejal "por cumplir con la cortesía institucional lógica", y después cederá su puesto al siguiente de la candidatura socialista.

Respecto al resultado electoral del PSOE, que ha conseguido 10 concejales, Salaya ha reconocido que se ha consolidado el espacio electoral de los socialistas pero su objetivo era "ensancharlo". "Hemos conseguido que nos apoyen en nuestros barrios, que los jóvenes nos apoyen, pero no hemos conseguido, por ejemplo, sumar a nuestro relato a mucha gente mayor de esta ciudad, y eso era parte de la misión que teníamos también", ha concluido.