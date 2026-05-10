Este lunes se abren los formularios de inscripción para participar en las rutas guiadas y juegos de Emerita Lvdica

Archivo - Primera carrera de cuádrigas en el Circo Romano de Mérida, a 22 de mayo de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se abrirán los formularios para poder inscribirse y participar en las diferentes rutas guiadas y juegos de Emerita Lvdica, que se celebra del 18 al 24 de mayo en Mérida.

Desde las 12,00 horas de este lunes 11 de mayo ya estarán disponibles las inscripciones para participar en las rutas 'Emerita Sobrenatural', 'Los Astros en Augusta Emerita' y 'Los Aceites en Augusta Emerita', según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en sus redes sociales.

También se abre el plazo para poder participar en la actividad 'Arqueología Familiar: La Mirada de Medusa', una visita guiada por el yacimiento de la Huerta de Hotero, el cluedo urbano 'Los Misterios de Augusta Emerita', y el 'street room' de 'Los Misterios de Lutatia Lupata'.

Además, al día siguiente, el martes 12 de mayo --también a partir de las 12,00 horas-- se van a abrir los canales para inscribirse en los cinco espectáculos previstos: la carrera de cuádrigas, el teatro 'La aparición', las dos gladiaturas y el concierto 'Una de romanos'.

En este casos, las inscripciones se realizarán a través del nuevo asistente virtual Eulalia del Ayuntamiento de Mérida, vía Whatsapp.