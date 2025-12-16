Luz verde a la subida salarial a los empleados públicos extremeños, que tendrá un impacto de más de 110 millones

Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al incremento salarial del 2,5 por ciento de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5 por ciento para 2026, para los empleados públicos de la Junta de Extremadura, con un impacto de más de 110 millones de euros.

De esta forma, como ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, la subida correspondiente a 2025 supondrá un desembolso de unos 68,5 millones de euros, mientras que la del 1,5 del año 2026 tiene un impacto de 42 millones de euros durante dicha anualidad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Manzano ha informado de que el Ejecutivo ha acordado que, con efectos desde el 1 de enero de 2025, las retribuciones íntegras del personal de la Administración autonómica y de sus organismos autónomos experimentarán un incremento adicional del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, en aplicación del incremento derivado de lo previsto en el Real Decreto Ley 14/2025 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Asimismo, con efectos desde el 1 de enero de 2026, las retribuciones íntegras del personal de la Administración extremeña y de sus organismos autónomos experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, en aplicación del incremento derivado de lo previsto en el citado Real Decreto.

"Este gobierno, desde su llegada al gobierno, ha pagado 200 millones de euros en esas actualizaciones salariales y de este se va a proceder al pago con la mayor celeridad posible en relación al 2,5, y en el mes de enero, por supuesto, los empleados públicos van a tener consignada toda esa subida", ha asegurado Manzano.

