Manuel Naharro, del PP, elegido nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura en segunda votación

El diputado del PP Manuel Naharro Gata, saluda a María Guardiola tras tomar posesión como diputado en la Asamblea - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonomico del PP Manuel Naharro Gata, ha sido elegido este martes como nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, en segunda votación y con el único apoyo de los 29 votos del Grupo Popular.

La elección de Manuel Naharro ha tenido lugar en la sesión de constitución de la Asamblea de Extremadura celebrada este martes, en la que en primera votación, nominal y secreta, el candidato del PP no ha obtenido la mayoría absoluta necesaria, mientras que ya en segunda votación, para la que se requería mayoría simple, ha sido elegido con los únicos votos a favor del PP, que son 29 diputados.

Por su parte, los 18 diputados del PSOE han votado a su candidata, Blanca Martín; los 11 parlamentarios de Vox han votado a su candidato, Ángel Pelayo Gordillo, y los 7 de Unidas por Extremadura han votado a la suya, Nerea Fernández.

(Habrá ampliación)