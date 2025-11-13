María Guardiola presentará este próximo lunes las listas del PP de Extremadura para las elecciones autonómicas

Archivo - La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, en una imagen de archivo - PP EXTREMADURA - Archivo

LLERENA (BADAJOZ), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, presentará el próximo lunes, día 17, las listas de su partido para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Así lo ha informado el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, quien ha añadido que Guardiola estará acompañada en dicha presentación de toda la candidatura.

No obstante, Bautista ha recalcado que la "preocupación" en estos momentos de los 'populares' extremeños y de Guardiola "no son las listas". "La ocupación es el proyecto y por tanto es en lo que estamos", ha aseverado.

Abel Bautista ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras visitar las obras de viviendas sociales que se están construyendo en la localidad pacense de Llerena.

El secretario general del PP de Extremadura ha incidido en que la Junta está en el "camino correcto" en materia de vivienda, al tiempo que ha valorado que durante la gestión de Guardiola al frente del Ejecutivo regional se ha pasado de las "palabras" a los "hechos".

"¿Quiere decir que es suficiente?. Por supuesto que no, pero quiere decir que las medidas adoptadas están empezando a dar resultados y son, como digo, hechos frente a promesas", ha recalcado.

En este sentido, ha afeado Bautista que el anterior gobierno socialista de la Junta construyó "únicamente 22 viviendas en cuatro años de gobierno", algo que es "absolutamente inadmisible".

Frente a ello, ha dicho, el gobierno presidido por María Guardiola, a través de "medidas concretas" y "valientes", ha puesto en marcha iniciativas que han permitido facilitar el acceso a una vivienda.

(Más información en Europa Press)