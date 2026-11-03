María Guardiola recoge en Madrid el Premio Global Tech Leaders a la innovación concedido a la Junta de Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, recoge en Madrid un premio a la innovación - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/ MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recogido este martes en Madrid el premio Global Public International Innovation Award, concedido a la Junta de Extremadura en la primera edición de los Global Tech Leaders Awards, organizados por la Comunidad de Madrid para reconocer a empresas, responsables e iniciativas del ámbito tecnológico.

Durante su intervención tras recoger el galardón, Guardiola ha agradecido a la Comunidad de Madrid y al jurado la concesión de este reconocimiento, que ha hecho extensivo al conjunto de los extremeños. "Este premio no es de un Gobierno: es de todos los extremeños", ha afirmado la presidenta.

En su intervención, la presidenta extremeña se ha referido a la digitalización de los procedimientos administrativos en Extremadura y a la importancia de facilitar a los ciudadanos el acceso electrónico a los servicios públicos, ante lo que ha señalado que el 91 por ciento de los trámites administrativos están disponibles en línea y que la Administración autonómica cuenta con más de 750 trámites digitalizados.

Asimismo, Guardiola ha abordado la simplificación de los procedimientos administrativos y ha indicado que se han simplificado 550 procedimientos, tras lo que ha señalado que los tiempos de tramitación se han reducido una media del 57 por ciento, y la documentación exigida a los ciudadanos, un 70 por ciento.

En ese sentido, la presidenta extremeña ha señalado que la digitalización administrativa debe facilitar la relación de los ciudadanos con los servicios públicos y permitir una "tramitación más sencilla y accesible", ha dichco.

La presidenta de la Junta también se ha referido a la colaboración institucional entre comunidades autónomas en materia de innovación y desarrollo tecnológico, poniendo como ejemplo las relaciones de cooperación entre Madrid y Extremadura, por lo que ha destacado la importancia de compartir experiencias y conocimientos entre administraciones públicas.

"El talento y las buenas ideas no entienden de fronteras", ha señalado Guardiola, que se ha referido a la importancia de la transformación digital para facilitar el acceso a los servicios públicos en todo el territorio, especialmente en los municipios del medio rural.

PRIMERA EDICIÓN DE LOS GALARDONES

La Real Casa de Correos de Madrid ha sido el escenario en la noche de este martes de la ceremonia de entrega de la primera edición de los Global Tech Leaders Awards 2026, que ha presidido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Se trata de unos galardones con los que el Gobierno regional reconoce el talento tecnológico que acelera la transformación digital, y a quienes la jefa del Ejecutivo madrileño ha felicitado por su capacidad para "transformar ideas en proyectos, empresas y oportunidades".

En el marco de la celebración de la Madrid Tech Week, Díaz Ayuso ha destacado como la Madrid Tech Week reúne a más de 1.200 empresas expositoras y más de 600 profesionales para debatir de Inteligencia Artificial, comercio electrónico, centros de datos, cripto, blockchain, biotecnología, robótica avanzada o ciberseguridad espacial.

Además de a la Junta de Extremadura, los I Global Tech Leader Awards han distinguido como mejor directivo a Francisco Salcedo, presidente de Microsoft España; a Mistral por su apuesta por la IA y las tecnologías emergentes en Europa, mientras que el reconocimiento a la mejor compañía por impulsar nuevos modelos de negocio a través de la tecnología ha sido para Revolut.

Por su parte, la iniciativa de mayor impacto social y medio ambiental ha sido la de ProFuturo, impulsada por Telefónica y Fundación CaixaBank.

La presidenta madrileña ha agradecido a todos aquellos que eligen Madrid para innovar, invertir o crecer y ha subrayado que seguirán por el camino de ser una región "de certezas, abierta, dinámica y lista para competir con los mejores".

"Es el mejor lugar del mundo, desde luego ahora mismo en Europa, para emprender, para vivir y nosotros lo que queremos es que como región capital, España entera crezca con nosotros", ha señalado Díaz Ayuso, quien ha confiado en que "esta nueva edición abra nuevas oportunidades, deje un mensaje claro, que el futuro se construye con talento, innovación y siempre libertad", ha concluido.