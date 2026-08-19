María Guardiola visita a vecinos desalojados por el incendio de Pinofranqueado para trasladarles "cariño" y "apoyo"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en declaraciones a los medios tras visitar en Caminomorisco a evacuados por el incendio en Pinofranqueado - EUROPA PRESS

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado esta mañana en Caminomorisco a vecinos que han sido desalojados de sus viviendas como consecuencia del incendio originado este pasado martes, día 18, en Pinofranqueado (Cáceres).

Según ha explicado Guardiola en declaraciones a los medios, el objetivo de su visita es escuchar a los vecinos y trasladarles "todo" el "cariño" y "apoyo".

La jefa del Ejecutivo regional también ha agradecido a los efectivos que están trabajando en la extinción del fuego, así como en la atención a los vecinos de Las Hurdes que están sufriendo un incendio "bastante trágico", al igual que a los medios de comunicación "para que esa incertidumbre que tienen los vecinos pueda ser en la medida de lo posible calmada".

En la misma línea, Guardiola ha agradecido la "coordinación de todas las instituciones" en las labores como consecuencia del incendio. "Gracias a todos vosotros y gracias también a la coordinación de todas las instituciones, de todos los organismos y de todas las personas que están trabajando para darles el mejor servicio a los vecinos de Las Hurdes que están sufriendo un incendio bastante trágico", ha aseverado.

Finalmente, la presidenta de la Junta ha recordado que a las 15,00 horas estaba prevista una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para analizar la evolución del incendio.