Más de 1.600 ciclistas disputarán el 12 de abril la EuroBEC Granfondo entre Badajoz, Elvas y Campo Maior

Autoridades, organizadores y colaboradores del EuroBEC Granfondo 2026. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.600 ciclistas, entre 1.200 portugueses y unos 400 españoles inscritos, disputarán el próximo 12 de abril la cuarta edición de la EuroBEC Granfondo, con salida y meta en la ciudad de Badajoz y que recorrerá también las localidades lusas de Elvas y Campo Maior con tres recorridos, 140 kilómetros, 105 el mediofondo y 77 el minifondo.

De este modo, los participantes tendrán la oportunidad de conocer algunos de los paisajes que caracterizan esta zona fronteriza en esta prueba de bicicleta de carretera que, en el caso del minifondo, sale del Nuevo Vivero, con La Granadilla como base logística y de operaciones, y se dirige a Elvas para regresar a la capital pacense por Olivenza y San Rafael de Olivenza hasta la meta; mientras que el mediofondo se encamina a Campo Maior, para regresar por Elvas, Olivenza y San Rafael de Olivenza.

En el caso del granfondo por primera vez más de la mitad de la distancia se recorre en territorio español, con salida en Badajoz en dirección a Campo Maior, para continuar por Elvas, Olivenza, Santo Domingo de Guzmán, Táliga, Valverde de Leganés y San Rafael de Olivenza hasta la meta, en los tres casos con recorridos prácticamente llanos en los que se podrán admirar paisajes de gran belleza y excelentes condiciones para la práctica del ciclismo.

Los concejales de Deportes de Badajoz y Elvas, Juan Parejo y Hermegildo Rodrígues, respectivamente, y Manuel Ceferino, representante de Bikeservices, empresa organizadora de esta cuarta edición, han presentado en las Casas Consistoriales de la capital pacense esta prueba no competitiva que se completa con una para niños, que se celebra la tarde anterior con un circuito en los alrededores del Nuevo Vivero de la mano del 'Granfondo kids', especialmente pensado para los hijos de los participantes.

Juan Parejo ha destacado en su intervención que Badajoz "es deporte", para lo que ha ejemplificado que este pasado fin de semana se ha disputado la Media Maratón Badajoz-Elvas o ha avanzado próximas citas como un partido amistoso de las selecciones de rugby de España y Portugal sub-18, el Trail 'El perímetro' o el BP Rally Raid entre ambos países con Badajoz e Ifeba como sede logística.

De este modo, ha puesto en valor que las relaciones entre España y Portugal "están más fuertes y sólidas que nunca" potenciadas a través del deporte y que la eurociudad entre Badajoz, Elvas y Campo Maior "camina unida" en la promoción de este último, que es salud, pero también turismo, pernoctaciones, economía, comercio u hostelería, en el caso del Granfondo con más de 1.600 inscripciones, aunque confían sobrepasar las 2.000 y ante lo que ha invita a participar a los ciclistas y clubes pacenses.

Tras la primera edición en Badajoz, la segunda en Elvas y la tercera en Campo Maior, la prueba regresa a la capital pacense y permite "rodar" por las carreteras de las localidades que forman parte de esta eurociudad y admirar parajes de gran belleza o una ciudad Patrimonio de la Humanidad como la capital elvense.

Por su parte, Hermegildo Rodrigues ha destacado que se trata de la cuarta edición de esta prueba que se consolida, acercando territorios a través de la bicicleta y que, al mismo tiempo, repercute tanto a nivel turístico, como económico en el entorno de la EuroBEC.