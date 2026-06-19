Más de 200 investigadores de Extremadura se reúnen en Cáceres para reivindicar el papel de la ciencia

Jornada 'Extremadura LIDERa Ciencia e Investigación' que se ha celebrado en el CCMI de Cáceres con la participación de más de 200 grupos de investigación de la región - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los 223 grupos de investigación de Extremadura que trabajan en áreas estratégicas como la agroalimentación, la biología, las ciencias de la salud, las ciencias sociales, económicas y jurídicas, los recursos naturales o las ingenierías de la producción, entre otras disciplinas, han participado este viernes en la jornada 'Extremadura LIDERa Ciencia e Investigación', que se ha desarrollado en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) de Cáceres.

Estos grupos están integrados por 2.395 científicos y técnicos que contribuyen al avance del conocimiento y al desarrollo de soluciones innovadoras para afrontar los desafíos presentes y futuros. Muchos de ellos han participado en la jornada, que ha inaugurado la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán.

Morán ha señalado que el encuentro está alineado con el objetivo del Ejecutivo autonómico de convertir a Extremadura en una tierra de referencia en ciencia, innovación e investigación, al tiempo que ha destacado el papel de la ciencia, la investigación y la innovación como herramientas fundamentales para transformar Extremadura y contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico de la región.

Asimismo, ha agradecido la participación de investigadores, directores de centros de conocimiento, empresas y representantes del ecosistema innovador extremeño, cuya labor contribuye a poner en valor casos de éxito, experiencias y proyectos que favorecen el progreso de la comunidad autónoma.

La consejera ha incidido en que Extremadura "tiene mucho que decir en ciencia e innovación" y ha remarcado la necesidad de conectar estas áreas con el tejido empresarial, social y económico. En este sentido, ha señalado que la ciencia y la innovación no son ámbitos aislados, sino "las palancas con las que podemos transformar nuestra región y contribuir a la industrialización que tanto necesitamos".

Además, Morán ha resaltado la importancia de la transferencia del conocimiento y de los resultados de investigación para que estos puedan traducirse en soluciones innovadoras capaces de responder a los retos sociales, económicos y empresariales de la región.

Durante su intervención, la consejera también ha destacado el respaldo de la Unión Europea a la ciencia y la innovación a través de los fondos FEDER, que permiten impulsar proyectos de investigación y desarrollo en la comunidad autónoma.

Asimismo, ha valorado el incremento presupuestario previsto para el próximo programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa, dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que contará con una dotación de 175.000 millones de euros destinada a fomentar la investigación de excelencia, mejorar la competitividad europea, promover nuevos productos y servicios y reforzar el Espacio Europeo de Investigación.

Mercedes Morán ha afirmado que el liderazgo de Extremadura en ciencia e investigación "no es una afirmación retórica", sino un objetivo que se construye diariamente gracias al talento, el esfuerzo y la capacidad de los investigadores, los centros de conocimiento y el ecosistema innovador de la región.

Finalmente, ha reiterado el compromiso de la Junta de Extremadura con la inversión en ciencia como una apuesta estratégica de futuro, al considerar que "cada avance científico, cada innovación que llega a una empresa y cada proyecto que mejora la vida de las personas contribuyen a construir una Extremadura más próspera y con mayores oportunidades".

En este sentido, Morán ha animado a seguir trabajando para que el talento que nace, se forma o llega a Extremadura encuentre en la región las oportunidades necesarias para desarrollar todo su potencial, desde el conocimiento, la investigación y la innovación.

'EXTREMADURA LIDERa'

El evento 'Extremadura LIDERa', que ha contado con la participación de cerca de 200 asistentes, se ha celebrado en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres y ha reunido a relevantes investigadores de grupos de investigación regionales vinculados a algunos de los proyectos científicos de interés estratégico internacional que se desarrollan actualmente en la región.

La cita ha servido también para ofrecer una visión directa del impacto que la financiación europea FEDER tiene sobre la generación de conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica.

Organizado por la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en colaboración con Fundecyt-Pctex, el encuentro ha permitido conocer experiencias de investigación de excelencia en ámbitos estratégicos para el desarrollo regional como la energía, la biomedicina, la inteligencia artificial, la observación de la Tierra, la agricultura sostenible y el patrimonio histórico.

La apertura institucional ha contado con la participación de José Manuel Hernández Luque, jefe de equipo España FEDER de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea; Ana Isabel Vega Escudero, subdirectora general de Gestión de FEDER de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda; y Mercedes Morán.

Entre los investigadores participantes está el director del Departamento de Hidrógeno y Power-to-X del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía (CIIAE), David Parra Mendoza; y el director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Francisco Miguel Sánchez Margallo.

También ha asistido el catedrático de la Universidad de Extremadura y coordinador del grupo HyperComp, Antonio Plaza; la especialista en agronomía del agua y ecofisiología de cultivos María del Henar Prieto Losada; y los investigadores del CSIC Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González, responsables de algunos de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de los últimos años en la Península Ibérica.