Más de 250 atletas disputarán este domingo la Media Maratón Badajoz - Elvas

BADAJOZ, 2 Feb.

Más de 250 atletas disputarán este domingo, día 8, la 34º Media Maratón Badajoz - Elvas, organizada por la Cámara Municipal de Elvas con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) del ayuntamiento de la capital pacense.

En concreto, la salida tendrá lugar a las 10,30 hora española en la avenida de Huelva de Badajoz y la meta se situará en el Estadio de Atletismo de Elvas.

El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo miércoles y el objetivo de la organización es llegar a los 300 participantes, que pueden recoger el dorsal este sábado en La Granadilla de 9,00 a 13,00 horas aproximadamente, o el mismo domingo en la salida.

Los concejales de Deportes de Badajoz, Juan Parejo, y de Elvas, Hermenegildo Rodrigues, el miembro del área de eventos deportivos de la FMD, Francisco Risquete, y la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Badajoz, Macarena Galindo, han presentado esta media maratón internacional en la que se portarán pulseras verdes para apoyar y dar voz a las personas con cáncer y a quienes las cuidan en un gesto de unión y esperanza.

En este sentido, se guardará un minuto de silencio en la salida mostrar el apoyo y ánimo de ambos ayuntamientos y de los clubes de atletismo popular a quienes luchan contra esta enfermedad.

