Más de 600 farmacias extremeñas ofrecen servicios asistenciales que acercan recursos sanitarios a los ciudadanos - COEXFAR

MÉRIDA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 farmacias extremeñas ofrecen servicios profesionales asistenciales que acercan recursos sanitarios a los ciudadanos, mejorando la salud y el bienestar de las personas.

Así lo han trasladado el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura (Coexfar), a colación de la actualización que ha realizado el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos del mapa nacional de la actividad asistencial de las farmacias españolas, que contabiliza 216 iniciativas en el conjunto del país, un 21,5% más que en 2024.

Extremadura, según los colegios de la región, es un "claro exponente" con toda su red de farmacias, compuesta por 666 establecimientos, ofreciendo servicios profesionales asistenciales que van más allá de la dispensación. Además, destaca la "fuerte capilaridad" sanitaria, ya que el 84% de las farmacias están fuera de las capitales de la región.

En concreto, las farmacias comunitarias extremeñas ofrecen nueve tipos de servicios asistenciales, cuatro de los cuales están relacionados con la atención farmacéutica y cinco con la salud pública, siendo iniciativas que acercan recursos sanitarios a los ciudadanos.

Dentro de los servicios que favorecen el uso adecuado de los medicamentos, Coexfar ha resaltado los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). Este servicio permite organizar la medicación de los pacientes de acuerdo con las pautas prescritas, facilitando el cumplimiento de los tratamientos y reforzando la seguridad en su administración, especialmente en personas polimedicadas.

En este proceso, el farmacéutico es el encargado de preparar y organizar la medicación en un único dispositivo, adaptado a las pautas prescritas y a las necesidades de cada paciente.

Asimismo, en Extremadura, los servicios de dispensación, indicación farmacéutica y formulación magistral forman parte también de la actividad habitual de las farmacias comunitarias.

CARDIOPROTECCIÓN EN EL ÁMBITO RURAL

En el ámbito de la salud pública, la red de farmacias extremeñas cuenta con iniciativas como el Programa de Puntos de Cardioprotección en el Ámbito Rural, puesto en marcha conjuntamente con el Servicio Extremeño de Salud en 2024 para acercar los recursos de atención ante emergencias cardíacas a los municipios rurales.

Su finalidad es mejorar la capacidad de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria o una muerte súbita, especialmente en pequeñas localidades donde los recursos sanitarios pueden encontrarse alejados.

Por otro lado, destaca el Programa de Mantenimiento con Metadona (PMM), desarrollado por los dos Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Badajoz y Cáceres en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud (SES). Esta iniciativa permite que las personas con dependencia a opiáceos que siguen un tratamiento en los Equipos de Conductas Adictivas del SES puedan recibir su medicación en oficinas de farmacia autorizadas y adheridas voluntariamente al programa, próximas a su entorno habitual.

La educación sanitaria es otro de los ámbitos destacados en el Mapa de Servicios Farmacéuticos. A lo largo de los últimos dos años, desde la organización colegial se han impulsado diferentes programas de Escuelas Rurales de Salud, que en el caso de Extremadura, ha cobrado "especial relevancia", según el comunicado de Coexfar.

Entre los proyectos desarrollados destaca Radar, una iniciativa de detección precoz de la Enfermedad Renal Crónica entre la población rural de Extremadura, desarrollada con la participación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres y Alcer Cáceres, e impulsada por el Servicio Extremeño de Salud con el apoyo de Boehringer Ingelheim. Su objetivo es identificar posibles casos de enfermedad renal crónica antes de que aparezcan síntomas o la patología alcance fases avanzadas, acercando las pruebas de cribado a los ciudadanos, especialmente en municipios de menor población.

Por último, el Programa de Intercambio de Jeringuillas se desarrolla en alrededor de un centenar de farmacias extremeñas repartidas entre ambas provincias. Esta iniciativa, que responde a una estrategia autonómica unificada coordinada por el SES en colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos de Cáceres y Badajoz, está vinculada a los programas y estrategias de reducción de daños y atención a personas con problemas de drogodependencia.