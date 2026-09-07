Más de 61.400 alumnos extremeños recibirán becas de libros de texto y material escolar en el primer acto de concesión

Archivo - La Consejería de Educación destina 9 millones a ayudas de libros de texto y material escolar para curso 2026/2027 - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 61.437 alumnos y alumnas de centros sostenidos con fondos públicos en Extremadura se beneficiarán de las becas de libros de texto y material escolar en el primer acto de concesión correspondiente a la convocatoria para el curso 2026/2027.

Esto supone que el 67 por ciento de los solicitantes recibirán esta ayuda destinada a facilitar el acceso a los libros de texto y al material escolar y a aliviar el esfuerzo económico que afrontan las familias al comienzo del curso.

De las becas concedidas, 38.893 corresponden a alumnado beneficiario por cumplir los requisitos de renta establecidos en la convocatoria, mientras que 22.544 se han otorgado a estudiantes pertenecientes a familias numerosas.

En este primer acto de concesión se han tramitado 91.880 solicitudes. De ellas, 61.437 han sido estimadas; 27.489 han sido desestimadas por superar los umbrales de renta fijados en la convocatoria; 2.879 expedientes permanecen pendientes por presentar datos económicos incompletos y 75 solicitudes han sido denegadas por incompatibilidad de estudios o por no encontrarse el alumnado matriculado en la fecha de adjudicación.

Por etapas educativas, el mayor número de ayudas concedidas corresponde a Educación Primaria, con 30.358 beneficiarios, seguida de Educación Secundaria Obligatoria, con 20.522, y Educación Infantil, con 9.593. Asimismo, se han otorgado 458 ayudas a alumnado de Educación Especial y 506 a estudiantes que cursan otras enseñanzas, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

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