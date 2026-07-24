Más de 620 enmiendas de la oposición llegan vivas al pleno en el que se aprobarán los Presupuestos de 2026

Reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 620 enmiendas de la oposición llegarán vivas la próxima semana al pleno en el que se aprobarán de forma definitiva los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026.

De esta forma, el Grupo Parlamentario Socialista defenderá en el pleno 328 enmiendas parciales y Unidas por Extremadura 294 enmiendas, después de que este viernes hayan sido rechazadas las mismas en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

Por su parte, sí se han aprobado y, por tanto se incorporan el dictamen del proyecto 29 enmiendas parciales del PP, en su mayoría técnicas, y siete de Vox, partidos que sustentan el Ejecutivo extremeño presidido por María Guardiola.

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