Más de 6.300 personas aspiran a las 304 plazas de maestro en Extremadura en las oposiciones que comienzan el 20 de junio

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, junto a la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, en rueda de prensa sobre el proceso de escolarización del curso 2026/2027 en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.333 personas han registrado su solicitud para participar en las oposiciones a maestro convocadas por la Consejería de Educación en Extremadura, y cuyo primer examen se celebrará el próximo 20 de junio.

Así, optarán a ocupar 304 plazas convocadas, y serán constituidos un total de 118 tribunales para baremar el proceso, según ha adelantado en rueda de prensa este jueves en Mérida la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta en funciones, María Mercedes Vaquera.

En este marco, ha remarcado que el Ejecutivo regional no ha tenido "en ningún momento incertidumbre" en cuanto a la celebración de dichas oposiciones por encontrarse en funciones el gobierno en la comunidad; y ha subrayado que, en todo caso, si hubiese podido haber "cualquier duda, cualquier resquicio legal" al respecto, ha sido resuelto con el decreto sobre gobierno en funciones aprobado por la Junta y que ha sido convalidado este jueves en el pleno de la Asamblea.

"Todos los años la consejería convoca las plazas, pero si hubiese cualquier duda, cualquier resquicio judicial que pudiera haber con el decreto que aprobó este Gobierno y que se debate este jueves en la Asamblea de Extremadura, queda todo aclarado y todo fijado en gran seguridad", ha espetado Vaquera, quien en todo caso ha subrayado que los docentes no están haciendo llegar a su departamento "ninguna incertidumbre" al respecto de las oposiciones.

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