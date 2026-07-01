Más de 70 menores saharauis llegan el 7 de julio a Extremadura para pasar el verano con el programa 'Vacaciones en paz'

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 72 niños procedentes de los campamentos de población refugiada saharui en Tinduf (Argelia) llegarán el próximo martes 7 de julio a Extremadura para pasar el verano con una nueva edición del programa 'Vacaciones en paz'.

El objetivo es proteger a la infancia saharaui durante los meses más duros del verano, favorecer su bienestar físico y emocional y fortalecer los "históricos lazos de solidaridad" entre Extremadura y el pueblo saharaui, informa Fedesaex en nota de prensa.

A lo largo del verano, los menores participarán en numerosas actividades educativas, culturales, institucionales y de convivencia organizadas por Fedesaex y las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de Extremadura.

Entre las citas más destacadas figura el Encuentro Regional de Vacaciones en Paz, que tendrá lugar el 18 de julio en Fuente del Maestre. Esta jornada reunirá a las familias acogedoras de toda la región en un ambiente de convivencia y actividades lúdicas.

Como viene siendo habitual en cada edición, los menores también participarán en diversas visitas institucionales organizadas por diferentes administraciones y entidades colaboradoras. Entre ellas destaca la jornada prevista en Don Benito, donde se inaugurará un mural dedicado al pueblo saharaui como "símbolo permanente de solidaridad, convivencia y defensa de los derechos humanos".

El programa concluirá el próximo 26 de agosto, fecha en la que los niños y niñas emprenderán su viaje de regreso a los campamentos de refugiados, poniendo fin a un verano "marcado por la convivencia, el aprendizaje y los vínculos afectivos creados con las familias extremeñas".