Más de 700 vecinos participarán en la representación popular de 'El Alcalde de Zalamea' del 20 al 23 de agosto

Presentación de la representación de 'El alcalde de Zalamea' - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 vecinos de Zalamea de la Serena participarán en la representación popular de 'El alcalde de Zalamea', de Calderón de la Barca, del 20 al 23 de agosto, lo que supone una cifra récord en la historia de esta representación.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; el alcalde de la localidad, José Antonio Murillo, y los directores artísticos de la representación, Miguel Ángel Latorre y Tamara Carrasco, han presentado este jueves en Mérida la edición de este año.

Laureano León ha destacado que se trata de un tesoro de la dramaturgia mundial, ya que la obra sitúa Zalamea y su patrimonio como "protagonista indiscutible" de la escena teatral del verano extremeño, español, e internacional. "Tenemos la suerte de poder vivir en unos días en los que se mezcla teatro, cultura y participación social", ha declarado.

El consejero de Cultura ha subrayado el apoyo de la Junta de Extremadura, ya que el objetivo de la administración autonómica es apoyar la cultura, la participación y que los valores, tradiciones y fiestas de interés turístico se conozcan "en toda la región, en toda España y en todo el mundo."

Por su parte, el alcalde de la localidad, José Antonio Murillo, ha subrayado la participación de los vecinos de Zalamea de la Serena y en esta XXXI edición se registra una participación récord, con más de 725 personas actuando y colaborando en este montaje.

El primer edil ha explicado, además, que el consistorio prosigue los trámites para que este montaje obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Las representaciones de esta edición estarán marcadas por el "dinamismo", tal y como ha explicado Tamara Carrasco, codirectora del montaje. Su dirección se ha basado en dejar un legado muy claro respetando el verso de Calderón, pero centrados en "crear más dinamismo, más acciones dramáticas, creando más tensión a través de la acción, la música y la luz".

Por su parte, el codirector Miguel Ángel Latorre ha agradecido al pueblo de Zalamea por el "esfuerzo máximo" que hacen para atender a la exigencia dramática de este montaje y ha aseverado que la obra de Calderón "trasciende lo local y se convierte en universal".

Finalmente, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes ha invitado públicamente a la ciudadanía para que puedan asistir y ser testigos de esta representación teatral.