Más de 7.000 extremeñas se realizarán mamografías en octubre dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama

Archivo - Extremadura participa en el primer estudio español para predecir el riesgo personalizado de cáncer de mama - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 7.000 mujeres de la región para realizarse mamografías durante este mes de octubre de 2026, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

En concreto, más de 2.800 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las dos unidades móviles con que cuenta este Programa, que visitarán este mes 19 poblaciones de la región, mientras que las más de 4.200 mujeres restantes de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES.

Así, las unidades móviles iniciarán sus recorridos el próximo lunes, 5 de octubre, en la localidad pacense de La Coronada y la cacereña Valdesalor, y continuarán después sus itinerarios en Aldea del Cano, Alcúescar, Magacela, La Haba, Montanchez, Entrerios, Valdivia, Arroyomolinos, Zurbarán, Torviscal, Almoharín, Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Villar de Rena, Rena, Escurial y Ruecas.

También están citadas las usuarias de otras tres pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles, como son las de Casas de Don Antonio, Rincón de Ballesteros y Valdemorales, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de octubre en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.277), Cáceres (800), Coria (60), Don Benito-Villanueva (624), Zafra (139), Mérida (541), Almendralejo (200), Navalmoral de la Mata (180), Plasencia (370) y Talarrubias (36).

Cabe recordar que el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.