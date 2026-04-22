Más de 800 alumnos de academias de danza y baile de Mérida actuarán este fin de semana en el Templo de Diana

Presentación del programa de actividades de la 12º edición de "Mérida en Danza", con motivo de la conmemoración del Día de la Danza. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 alumnos de academias de danza y baile de Mérida actuarán este fin de semana, días 24 y 25 de abril, en el Templo de Diana con motivo de la doceava edición de 'Mérida en Danza', por la conmemoración del Día de la Danza.

Como novedad, esta edición contará con la colaboración de la Diputación de Badajoz a través de su Festival Danzaria, que traerá a la compañía internacional FICA para cerrar el evento con un espectáculo de acrobacia y danza.

El evento ha sido presentado este miércoles por el delegado de Cultura, Antonio Vélez; las representantes de las academias de Mérida, Yolanda Burgos y Cristina Saquete; y el autor del cartel y profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, Jesús Pizarro.

Así, el delegado Antonio Vélez ha subrayado que más de 800 alumnos de las distintas academias de baile y danza de Mérida ofrecerán sus exhibiciones en diferentes modalidades, como clásico, contemporáneo, folclore, flamenco y urbano, entre otras.

Una edición que "reafirma la profesionalidad y la experiencia de las personas que coordinan estos centros de danza en la ciudad", ha añadido.

Las actuaciones comenzarán el viernes 24 a las 18,00 horas y el sábado 25 habrá diez horas de programación, desde las 12,00 horas, a cargo de Academia de Danza BCAR Mérida, Baile Flamenco Yolanda Burgos, Meridance, Escuela de Baile Julia Báez, 'Aire Flamenco', de las hermanas Fuensanta y Vanesa Blanco, y la Academia Isadora.

Por su parte, el sábado será el turno de la Academia Wabi-Sabi, Malembe, La Kabilia, Asociación Folklórica de La Antigua, Escuela de Baile de Fran Montero del Alba, Sport & Dance Ritmer, Estudio de Danza de Ascensión Ramos y el Centro de Arte Flamenco Laura Serrano.

Asimismo, el delegado ha resaltado que se trata de una de las actividades "más numerosas y populares de Mérida", en la que los participantes "están ilusionados por subirse al escenario del Templo de Diana".

Por su parte, una de las representantes de las escuelas de baile de Mérida, Yolanda Burgos, ha expresado el valor emocional de la cita, ya que "la ciudad nos da la oportunidad de bailar en el Templo de Diana y de que nuestras alumnas y alumnos puedan cumplir su sueño".

Además, ha subrayado que todo está "a la altura" de lo que necesitan las academias y escuelas de baile, porque Mérida "aporta lo que, quizá, otras ciudades no podrían", ha añadido.

A su vez, su compañera Cristina Saquete ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía y las instituciones apoyen la danza, ya que "es la gran olvidada del arte escénico", ha señalado, para añadir que este fin de semana está destinado a "acercar la danza a las personas que están a pie de calle y a mostrar el nivel de las compañías extremeñas que tenemos aquí en Mérida".

El autor del cartel de esta edición es Jesús Pizarro, profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, ha diseñado una imagen "que busca capturar la esencia del movimiento de forma simplificada; una silueta que puede ser un danzante, una danzante o una flor con un aire poquito lírico y con múltiples sentidos".