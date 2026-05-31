Más de 9.100 extremeñas se realizarán mamografías en junio dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama

Archivo - Imagen de un cribado para detectar cáncer de mama en mujeres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 9.100 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de junio de 2026, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Más de 3.800 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las dos unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes 15 poblaciones de la región. El resto, casi 5.300 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES, según ha explicado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el lunes 1 de junio en la localidad pacense de Guadiana y en la localidad cacereña de Valdeobispo. Continuarán después sus itinerarios en Pueblonuevo del Guadiana, Novelda del Guadiana, Sagrajas, Guareña y Cristina, en el caso de la provincia de Badajoz.

En la provincia cacereña el recorrido continuará por las localidades de Carcaboso, Galisteo, Aldehuela de Jerte, Alagón del Río, Malpartida de Plasencia, Talaván, Monroy y Riolobos.

También están citadas las usuarias de otras pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las mujeres de Alcazaba, en la provincia de Badajoz, y de las de Valderrosas, Pradochano, San Gil, Hinojal y Santiago del Campo, en la provincia de Cáceres.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de junio en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.350), Cáceres (1.100), Coria (90), Don Benito-Villanueva (704), Mérida (648), Almendralejo (450), Zafra (176), Navalmoral de la Mata (160), Plasencia (427) y Talarrubias (157).

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, así como a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.