Más de cien empresarios de Extremadura y Portugal se reúnen en Cáceres para fomentar proyectos conjuntos

El II Encuentro Empresarial Hispano-Luso de Triurbir reúne en Cáceres a más de cien empresarios de ambos lados de la Raya - EUROPA PRESS

CÁCERES, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 115 empresarios de las ciudades de Cáceres, Plasencia, Castelo Branco, Portalegre y otras localidades de la Raya hispano-lusa se han reunido este jueves en la capital cacereña para participar en el II Encuentro Empresarial Triurbir, con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos y negocios que favorezcan el desarrollo socio económico de esta zona fronteriza de España y Portugal.

El encuentro, que se ha desarrollado en la Cámara de Comercio, está impulsado por la asociación Triángulo Urbano Ibérico Rayano (Triurbir), que engloba a la capital cacereña, Plasencia y las dos localidades portuguesas de Castelo Branco y Portalegre.

Este último año la presidencia de esta organización la ha asumido Cáceres que se puso como objetivo la celebración de encuentros empresariales entre españoles y portugueses. El primero se celebró en noviembre en Castelo Branco y este jueves se ha mantenido un segundo encuentro en la capital cacereña para seguir impulsando negocios a ambos lados de la Raya.

En el encuentro, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha reivindicado el fortalecimiento de las relaciones transfronterizas y la mejora de las comunicaciones entre España y Portugal para poder impulsar proyectos comunes. Mateos ha insistido en que la línea que divide de ambos países debe entenderse "como una oportunidad y no como una barrera", defendiendo que la cooperación entre territorios vecinos debe ser una palanca de crecimiento económico, innovación, intercambio cultural y desarrollo turístico.

"Yo creo que Triurbir es una magnífica iniciativa para buscar desarrollo, nuevas acciones y progreso a un lado y a otro de la Raya", ha recalcado el alcalde cacereño, quien ha abogado por que esta asociación a cuatro bandas no se quede solo en una relación institucional, sino que se ponga a disposición de las empresas para que los ciudadanos "obtengan un beneficio".

En este sentido, ha recordado que Cáceres es "una ciudad de oportunidades" con la puesta a disposición de suelo industrial para que grandes empresas puedan establecerse y desarrollar su negocio, y ha anunciado que el ayuntamiento cuenta ya con más del 90 por ciento del suelo de la ampliación del polígono de Capellanías. "Un desarrollo industrial que debe reforzarse con la mejora de las conexiones con Portugal", ha insistido.

Mateos ha recordado que el encuentro celebrado en Castelo Branco ya permitió establecer contactos empresariales que, según ha destacado, se han traducido en acuerdos y relaciones comerciales que hoy siguen creciendo. "Muchos de los empresarios que participaron entonces llegan ahora a Cáceres no para conocerse, sino para seguir desarrollando negocios ya iniciados", ha subrayado.

También ha indicado que el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la oficina Europe Direct Cáceres, está liderando las relaciones de cooperación con Portugal dentro de este proyecto, así como el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.

El alcalde cacereño ha vinculado esta estrategia de cooperación con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, uno de cuyos pilares fundamentales pasa precisamente por reforzar la conexión cultural y estratégica con Portugal.

VENTANILLA ÚNICA

Por su parte, el alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha incidido en la importancia de impulsar las relaciones con Portugal con el objetivo de que "la frontera no exista", y ha resaltado que el objetivo de estos encuentros empresariales es que "Triurbir sea una ventanilla única para todos los empresarios que participan de este encuentro" y contribuya a "facilitar los trámites administrativos y la colaboración con ellos".

El alcalde de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, también ha recalcado que Triurbir es "mucho más que un encuentro de políticos" ya que se ha puesto a disposición de los empresarios de ambos lado de la Raya que son "los que luchan por el desarrollo del territorio".

"Este encuentro es importante porque permite intercambiar experiencias, conocimientos y ver de qué forma podemos encontrar sinergias entre los dos lados de la frontera... a nosotros nos interesan las personas que viven en el territorio y las empresas que promueven el desarrollo de este mismo territorio", ha apuntado el regidor luso, que ha recordado que Triurbir apoya la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, porque también será bueno para Portugal.

Antes de la inauguración de las jornadas también ha atendido a los medios el teniente de alcalde de Portalegre, Rui Manuel Perestrelo, quien ha indicado que la presencia de empresarios de este municipio luso tiene como objetivo que se conozcan unos a otros "porque tenemos una matriz muy similar en términos productivos". "Lo que se hace en Portalegre se hace también aquí en Cáceres y se hace en Castelo Branco y en Plasencia", ha subrayado.

"Nosotros tenemos la producción primaria como factor dominante ahí en nuestro territorio y después tenemos alguna industria y comercio que se compatibiliza con lo que se hace también aquí en Cáceres o Plasencia o Castelo Branco", ha insistido, por lo que ha aplaudido este intercambio empresarial que favorece sinergias entre los territorios.

En esta línea ha deseado que en el "tercer, cuarto o quinto encuentro" participen más empresas todavía y promuevan "más acciones conjuntas entre todos". "Esto es un objetivo también de todo este enfoque de Triurbir, que se consiga dinamizar lo más posible acciones conjuntas entre estos territorios y estas regiones", ha concluido.

LA RAYA ES UNA OPORTUNIDAD

En esta misma línea se ha pronunciado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, que también ha intervenido en este encuentro empresarial en el que ha defendido el fortalecimiento de la cooperación entre Extremadura y Portugal como una estrategia clave para impulsar el crecimiento económico, la internacionalización empresarial y el empleo.

Durante su ponencia, titulada 'Extremadura y Portugal, tierra de oportunidades', Santamaría ha destacado que la relación entre ambos territorios "ya no es una aspiración, sino una realidad económica de enorme importancia", y ha defendido que el futuro de la eurorregión pasa por reforzar las alianzas entre empresas e instituciones.

"La Raya no es un límite; La Raya es una oportunidad. Una oportunidad para sumar capacidades, conectar mercados y construir una eurorregión más competitiva, más innovadora y más cohesionada", ha afirmado Santamaría, que ha valorado el peso que Portugal tiene para la economía extremeña, ya que el país vecino es el principal destino de las exportaciones de Extremadura, que en 2025 alcanzaron los 938'8 millones de euros, el 23% del total exportado por la región por 551 empresas extremeñas.

Asimismo, ha destacado que cerca de 2.800 trabajadores portugueses desarrollan actualmente su actividad laboral en Extremadura y que la inversión directa procedente de Portugal ha superado los 121 millones de euros durante los últimos treinta años. "Hablamos de una relación simbiótica, donde los beneficios son compartidos. Queremos convertir la proximidad con Portugal en actividad económica", ha señalado.

En este contexto, ha explicado que la Junta desarrolla diferentes iniciativas de cooperación destinadas a fomentar el emprendimiento, la economía social, la economía circular y la competitividad empresarial a ambos lados de la frontera.

Entre ellas ha destacado el PAE Transfronterizo, una red de acompañamiento empresarial que presta asesoramiento a emprendedores y empresas para facilitar su implantación en ambos mercados, así como otros proyectos europeos realacionados con el emprendimiento social, la economía circular y el futuro Foro Empresarial Transfronterizo Euroace, previsto para 2026.