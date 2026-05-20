Más de cien personas elaboran sus propias pulseras romanas en Mérida en un taller de Emerita Lvdica

Taller de Pulseras Romanas, impartido por Inesperada Cerámica y organizado por el Programa CRISOL Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Más de cien personas participan este miércoles, día 20, en el taller gratuito de elaboración de pulseras romanas organizado por el Programa Crisol celebrado en el Templo de Diana de Mérida, con motivo de Emerita Lvdica, en el que cada persona pueed diseñar y esmaltar su propia pieza.

Se trata de una actividad integrada en la celebración de la decimosexta edición de la fiesta recreacionista del pasado romano de la capital extremeña, impartida por el centro 'Inesperada Cerámica', donde los participantes podrán llevarse el accesorio a casa sin coste, con el objetivo de utilizarla durante los días de celebración de la festividad romana.

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha visitado este miércoles el taller, acompañada por las responsables del programa Crisol e 'Inesperada Cerámica', así como por los participantes en la actividad.

Así, Alarcón ha explicado que el evento está promovido desde la Delegación de Servicios Sociales, con el objetivo de "favorecer la inserción sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad a través de la comunidad".

Asimismo, ha destacado que será una mañana de "mucho movimiento y entretenimiento", en línea con la finalidad del taller para impulsar una actividad "potente, atractiva y llamativa" que implique a toda la ciudadanía.

Además, la edil municipal ha resaltado el éxito de la pasada edición del taller de broches y fíbulas, y ha señalado que este año "se han superado todas las expectativas", con más de cien personas inscritas, una cifra que se espera superar durante la mañana con la participación de nuevos asistentes.

De este modo, ha adelantado que desde el Programa Crisol (Crecimiento e Inserción Sociolaboral de Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social 2023-2026), se están programando diferentes actividades, como la del Festival del Teatro Romano, en la que las personas inscritas en el programa podrán asistir y disfrutar por primera vez de una obra musical.

La responsable de Inesperada Cerámica, Inés Fernández, ha explicado que en el taller se han elaborado las piezas de cerámica con el logotipo de Crisol de inspiración celta en la parte trasera.

"Durante el taller, los asistentes tendrán que decorar la pulsera a su gusto, aplicando esmalte de color, al que después se le añadirá resina y se dejará secar, para posteriormente colocar las cuerdas y poder llevarse la pulsera", ha añadido Fernández.

Finalmente, la creadora de contenido Magdalenita, quien ha participado en la actividad vestida de romana, ha mostrado su satisfacción por "participar en el taller de cerámica, ya que, al ser artista, este tipo de actividades son sus favoritas y procura no perderse ninguna".