Más de un millar de personas se inscriben para la I Peregrinación Diocesana al Santuario de Chandavila este sábado

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El santuario diocesano y jubilar de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en La Codosera, se prepara para celebrar este sábado, 4 de octubre, la I Peregrinación Diocesana, para la que ya más de un millar de personas de España y Portugal.

Desde las 10,00 horas se acogerá a los peregrinos y a las 10,30 arrancará la jornada con el rezo de los 7 dolores de la Virgen por la Vía Sacra, que dará paso a la Eucaristía presidida por el Arzobispo. Tras la comida, a las 16,00 horas, tendrá lugar el rezo del Rosario, que pondrá el cierre a la jornada.

Con motivo de esta I Peregrinación diocesana se inaugurarán las emisiones en directo vía YouTube. Durante las 24 horas del día podrá verse la imagen, a tiempo real, de la Virgen de Chandavila y las celebraciones que haya tanto en el santuario como en la explanada o en la capilla de las apariciones. A ellas se podrá acceder desde la página web del santuario, cuya actualización también se estrena este sábado.

Asimismo, antes de final de año se presentará una película documental sobre las apariciones y el nuevo estatus del santuario tras la publicación, por parte de la Santa Sede, de la carta 'Una luz en España', firmada por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cardenal Víctor Manuel Fernández y el propio papa Francisco, indica la Archidiócesis de Mérida-Badajoz en una nota de prensa.

En ella se hablaba de las "experiencias espirituales que Marcelina Barroso Expósito y Afra Brígido Blanco vivieron" en este paraje de la provincia de Badajoz.