Más de una treintena de nuevas propuestas teatrales harán de la provincia de Badajoz un gran escenario con D'Rule 2026

Archivo - Espectáculo 'El baile de los girasoles' - JORGE ARMESTAR - Archivo

BADAJOZ, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha resuelto la convocatoria 2026 del programa de teatro profesional 'D'Rule: Artistas en el Territorio', incorporando 34 nuevas propuestas escénicas que podrán formar parte de la programación cultural de los municipios de la provincia.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 20 de agosto, supone un nuevo impulso a un programa consolidado que año tras año acerca el teatro profesional a los ciudadanos, independientemente del municipio en el que residan.

Más allá de la continuidad de una iniciativa ya reconocida, la edición de este año vuelve a poner de manifiesto la diversidad de lenguajes, autores, formatos y públicos que conviven en la creación escénica actual, informa en nota de prensa la diputación pacense.

La selección incluye desde grandes títulos de la tradición teatral hasta propuestas de nueva creación, espectáculos familiares, monólogos y montajes que dialogan con la música, la literatura o las artes plásticas.

(((Más información en Europa Press)))