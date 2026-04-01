La matanza de los abogados de Atocha protagoniza una exposición en El Hospital Centro Vivo de Badajoz

Inauguración en Badajoz de la exposición sobre la matanza de los abogados de Atocha - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La matanza de los abogados de Atocha en 1977 protagoniza una exposición que puede verse desde este miércoles, 1 de abril, en El Hospital Centro Vivo de Badajoz, donde estará hasta el día 9 de este mismo mes.

Una exposición realizada por la Fundación de Cultura y Estudios de CCOO, y que llega a Badajoz en el 49 aniversario de este suceso que se cobró la vida de cinco abogados laboralistas y dejó varios heridos graves, y que relata la historia de este atentado, sus consecuencias, así como el juicio posterior.

"Lo que queremos demostrar con esta exposición es que la historia no es lineal, que la gente no piense que vamos a mejor siempre, no, la historia no es lineal", ha destacado la presidenta de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, en la inauguración de esta exposición junto al diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas.

En su intervención, Chacón ha destacado que esta exposición viene a reconocer que "la dictadura se acabó en la calle", y que la democracia en España llegó "por el movimiento popular, las asociaciones de vecinos, la clase obrera organizada a través de dos herramientas fundamentales, el Partido Comunista, ilegal en aquel momento, y las comisiones obreras también, que eran ilegales en aquel momento".

Chacón ha relatado que en aquella época "hubo muchísimas revueltas, sobre todo provocadas por la ultraderecha, porque la ultraderecha a lo largo de la historia nunca ha cambiado", y "para evitar que la clase trabajadora accediéramos a derechos, pues asesinaban impunemente", ha lamentado.

En el caso de los abogados de Atocha 55, Chacón ha relatado que llegaron al despacho y "se encontraron con nueve abogados laboralistas e indiscriminadamente fueron a por ellos", con el objetivo de conseguir "la crispación, estaban buscando que el pueblo se levantara, que así pudieran provocar que hubiera otro golpe de Estado y garantizarse el franquismo".

Sin embargo, la respuesta a esos asesinatos fue "una masiva manifestación de miles de personas que estuvieron en la calle con un silencio absoluto", lo cual "demostró que queríamos democracia y que se podía conseguir", y de hecho, según ha recordado, en abril de ese mismo año de 1977 se legalizó el Partido Comunista y Comisiones Obreras.

RECORDAR QUE "LA HISTORIA SE PUEDE REPETIR"

"Esos son avances que hemos conseguido a través, como digo, de la lucha, de los trabajadores fundamentalmente, como decía antes, de las asociaciones de vecinos o del movimiento estudiantil", ha relatado Encarna Chacón, quien ha señalado que con esta muestra quieren "recordar a la gente, sobre todo a la gente más joven, que la historia se puede volver a repetir, que la ultraderecha cambia de forma, pero es lo mismo", ha advertido.

En definitiva, "lo que no quieren es la evolución social, lo estamos viendo con todas las leyes que quieren destruir", tras lo que ha aseverado que "es importante el recordar para evitar que vuelvan a pasar estas cosas, sobre todo con el voto de las personas más jóvenes que parece que se están implicando más en estas nuevas ideologías", ha señalado.

Un mensaje que desde la Fundación de Cultura y Estudios de CCOO quieren enviar "a través de la didáctica, de la no violencia, del debate y sobre todo del conocimiento", con esta exposición, ya que "es importante saber de dónde venimos para evitar un futuro que puede ser incierto", ha dicho.

Por todo ello, Encarna Chacón ha animado a todos los ciudadanos a visitar esta exposición en El Hospital Centro Vivo durante los días se Semana Santa, para aprender "de esa situación que se vivió" y saber que "a través de las leyes podemos volver hacia atrás y no hay que permitirlo", ha concluido.

Además, ha avanzado que el próximo 29 de abril estará en Badajoz el único superviviente de este atentado, Alejandro Ruiz Huerta, a presentarnos su último libro, en El Hospital Centro Vivo.

APOSTAR POR LOS DERECHOS

Por su parte, el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha apuntado que en pleno siglo XXI parecía "imposible entrar en un momento en el que o apostamos por los derechos o por el retroceso", ante lo que la institución provincial "tiene claro que tenemos que apostar por los derechos".

Cabezas ha resaltado que "los derechos se conquistan, pero luego hay que mantenerlos y hay que defenderlos y pelearlos", por lo que ha destacado la necesidad de "hacer una labor muy importante de pedagogía entre los más jóvenes por todos estos movimientos revisionistas de la historia y partidos de derecha y ultraderecha que están cuestionando hechos tan veraces y tan lamentables como los atentados a los abogados de Atocha".

Por este motivo, ha considerado un "auténtico honor" contar con esta exposición en El Hospital Centro Vivo de Badajoz hasta el 9 de abril, porque "hoy más que nunca tenemos que poner todo nuestro trabajo, todos nuestros recursos públicos precisamente para que no volvamos atrás2, y que "aquellos que piden retroceder y revisar la historia de una manera tan lamentable, pues que no les demos cabida en pleno siglo XXI", ha concluido.