Mateo Guerra buscará en otro mandato en la Federación de Construcción de CCOO de Extremadura hacer "atractivo" el sector

MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Extremadura, Mateo Guerra, será reelegido este martes en dicho cargo para desarrollar un tercer mandato en el que, según ha dicho, reivindicará una mayor aportación de las administraciones públicas en obra pública.

También trabajará para que "entre todos" se consiga que el sector de la Construcción vuelva a ser "atractivo" en cuanto a sus condiciones, y que en consecuencia el mismo se convierta en "motor de arranque" económico tras la pandemia de la Covid-19.

Como única lista presentada en el III Congreso de la Federación Regional de Construcción y Servicios de CCOO en Extremadura, Guerra saldrá por tanto reelegido en el cargo, y en esta nueva etapa reclamará igualmente una mayor inversión en infraestructuras sociales como centros de salud y depuradoras.

También trabajará para que se visibilicen los sectores que su federación representa, y que según ha defendido también son importantes en esta pandemia pero que "no están siendo reconocidos adecuadamente por la administración y por una parte importante de la sociedad", ha subrayado.

"Se habla mucho del sector sociosanitario, que evidentemente hay que reivindicar por su importancia, pero sería imposible si las limpiadoras no estuvieran realizando un sobresfuerzo importante en una limpieza importante para que no haya contagios, o si los vigilantes de seguridad no están controlando los accesos a todos los sectores de la administración pública, o si la recogida de residuos sólidos no se realiza", ha dicho.

Al mismo tiempo, Guerra ha defendido que los fondos europeos por la Covid-19 que llegarán a la región en materia de rehabilitación, y que ayudarían a convertir la Construcción en un "motor de arranque" económico, deben aplicarse de forma íntegra.

Igualmente, ha incidido en que debería aplicarse una mayor inversión por parte de las diferentes administraciones públicas en materia de formación para lograr mano de obra cualificada en el sector de la Construcción, después de que en 2010 "por la crisis unos se jubilaron y otros huyeron a otros sectores y no han vuelto".

En este sentido, ha abogado por que los convenios en el sector de la Construcción incluyan condiciones económicas "mucho más importantes" para tratar de evitar que los especialistas del mismo estén "huyendo a otras regiones y a otros países" como, según ha dicho, está ocurriendo en la actualidad.

También asiste este martes en Mérida al III Congreso de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Extremadura el secretario de Acción Sindical de la Federación Estatal de Construcción y Servicios de CCOO, Daniel Barragán.

CHACÓN PIDE CUMPLIR CON LAS CLÁUSULAS SOCIALES

A su vez, también en declaraciones a los medios antes de asistir al congreso, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha indicado que ante los "cambios" que se avecinan con los fondos de recuperación "el sector de la construcción, muy castigado durante este año de pandemia, tiene que tener la posibilidad también de poder reactivarse".

Así, ha defendido que una de las prioridades en dicho sector debe ser la rehabilitación de viviendas, además de la articulación de un parque de vivienda social en alquiler, lo que contribuiría a provocar una "reactivación importante" en la Construcción y a generar empleo.

También, ha reclamado soluciones para la "asignatura pendiente" existente a su juicio con sectores "esenciales pero también muy precarios", como los de Limpieza y Vigilancia, que se nutren fundamentalmente de la contratación pública, y en los que según ha dicho se están dando "incumplimientos" por parte de las administraciones en cuanto a las cláusulas sociales, ya que "muchas veces se está primando más el tema económico que la calidad y la transversalidad en igualdad".

Sobre el sector servicios, Encarna Chacón ha reconocido que está siendo "muy castigado" como consecuencia de la pandemia, así como que está "muy femeneizado" como en el sector de Limpieza, donde "hay dificultades incluso para consolidar el Salario Mínimo Interprofesional", punto en el cual ha reiterado la petición de que el Gobierno central cumpla con una subida del SMI que "beneficiaría a estos sectores castigados y femenizados".