El Materno Infantil de Badajoz contará con una Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación tras invertir 11,5 millones

Imagen de los pies de un bebé - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación de las obras de construcción del módulo para la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, por un importe de 11.502.190,68 euros.

El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de un área del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz que se distribuye en tres plantas. Así, debido a las características del programa funcional requerido, se necesita, además de la reforma de los espacios existentes, una ampliación del módulo de tres plantas para poder abarcar todas las estancias de las unidades que se han de implementar.

Esta ampliación se genera como un volumen de tres plantas que se adosa al existente, dejando un patio intermedio para garantizar la ventilación e iluminación natural de todos los espacios.

Por ello, se realizará la reurbanización de toda la zona de espacios verdes que quedan tras la ampliación y se creará un área de tránsito que genera una relación entre la intervención y su entorno.

INSTALACIONES CON 40 AÑOS

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha informado en rueda de prensa de que las actuales instalaciones del Hospital Materno Infantil de Badajoz, a pesar de algunas reformas puntuales, se remontan a 40 años atrás.

"Abuelas, madres y nietas han parido en el mismo lugar a lo largo de los últimos 40 años y hoy, por tanto, damos un impulso a la calidad asistencial para cumplir con los máximos estándares de humanización y confort que deben estar en una sanidad del siglo XXI", ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Entre las novedades de la unidad, el vicepresidente ha incluido que duplica el número de paritorios, ya que se pasarán de los dos actuales a los cuatro que tendrá una vez finalizada la obra; además de duplicar también el número de quirófanos, pasando también de los dos actuales a cuatro, con dos de ginecología y dos infantiles.

Se amplían también los espacios dedicados a las urgencias pediátricas y obstétricas y también la capacidad de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, que pasa de 9 a 17 boxes.

Otra novedad importante, es que la nueva unidad contará con una zona de reanimación específica para las mujeres que dan a luz. El nuevo modelo de paritorio permitirá que las mujeres permanezcan en la misma estancia durante todo el proceso desde el inicio del parto hasta su recuperación junto a su bebé y también junto a la persona que ellas elijan de una forma "cómoda" y "muy respetuosa".

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