Mayores de 56 años participarán en Mérida en la Escuela de Cooperación Senior Mandela, que ofrece una misión en Ecuador

MÉRIDA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Cooperación Senior Mandela ofrece una veintena de plazas para que personas mayores de 56 años puedan formarse en cooperación internacional.

Tras esta primera fase teórica, diez de los alumnos viajarán becados al Chocó Andino, en Ecuador, en el mes de julio, para realizar una misión en terreno y, finalmente, transferirán sus conocimientos en diferentes acciones en la región.

La Escuela de Cooperación Senior Mandela, cuyas clases teóricas comenzarán este viernes, día 20, en Mérida, ha sido presentada en rueda de prensa por la delegada de Juventud, Laura Iglesias; la diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina; el diputado de la Diputación de Badajoz Raúl Jareño y el presidente de Aupex, Miguel Sansón.

La iniciativa, promovida por Aupex y financiada por la Diputación de Badajoz y la de Cáceres, así como por el Ayuntamiento de Mérida, busca impulsar la formación de personas mayores como "agentes activos" de cooperación.

En Extremadura, más de un 21 por ciento de la población supera los 65 años, por lo que esta acción apuesta por un modelo de envejecimiento activo basado en el conocimiento, la participación social y la transformación del entorno.

La formación que recibirá la veintena de personas inscritas será impartida por 10 ponentes expertos en cooperación internacional en sesiones los viernes del 20 de marzo al 5 de junio en horario de 09,00 a 14,00 horas.

De los mayores participantes, al menos el 60 por ciento serán mujeres, y se calcula que el impacto directo del programa alcanzará a más de 383.000 personas a través de las acciones de transferencia y sensibilización.

En cuanto a los contenidos formativos, se abordarán cuestiones como la pobreza, desigualdad y sostenibilidad; cambio climático y Agenda 2030; geopolítica y derechos humanos; cooperación descentralizada española; acción humanitaria; feminismo y cooperación y participación social y voluntariado.

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