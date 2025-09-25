La Medalla de Cáceres se concede este año al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

CÁCERES 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves la propuesta de concesión de la Medalla de Cáceres al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) con motivo del 235 aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura en 1790. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox; y la abstención de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos.

Esta propuesta, solicitada de forma unitaria por la Junta de Gobierno del Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres, "se justifica por los servicios y trabajos ejemplares prestados por esta institución, así como por su capacidad extraordinaria en busca del beneficio y protección de los ciudadanos de la ciudad de Cáceres y de sus intereses", informa el consistorio cacereño.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con sede en la ciudad de Cáceres, cumple 235 desde la creación de su antecesora, la Real Audiencia de Extremadura, establecida por el Rey Carlos IV mediante Pragmática Sanción el 30 de mayo de 1790. A partir de 1834 es denominada Audiencia Territorial de Extremadura, para pasar a denominarse Tribunal de Superior de Justicia de Extremadura en 1989.

"La actividad del TSJEx no se ha visto interrumpida durante su existencia, a pesar de las contiendas bélicas, los diversos cambios de régimen y acontecimientos de todo tipo, sabiendo sobreponerse a las circunstancias para seguir impartiendo justicia, garantizando la convivencia en paz e igualdad de los ciudadanos del territorio y pilar de la identidad propia de Extremadura como comunidad", argumenta el consistorio cacereño, que recuerda que esta propuesta deberá ser ratificada por el Pleno del Ayuntamiento.

LA MEDALLA DE CÁCERES

La Medalla de Cáceres es la máxima distinción otorgada por el Ayuntamiento de Cáceres a personas o entidades que han realizado acciones relevantes en beneficio de la ciudad, su progreso y prestigio. La ceremonia de entrega es un evento público y abierto, y el premio reconoce la trayectoria histórica, la contribución al desarrollo social o cultural, y el compromiso con la ciudad.

El acto de entrega se celebra cada año en noviembre, en torno a la conmemoración del nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que tuvo lugar ese mes en 1986.