Los médicos de Cáceres se echan a la calle para pedir un estatuto marco específico y mejoras laborales

Maifestación de los médicos de Cáceres para pedir mejoras laborales y un estatuto marco específico

CÁCERES 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de médicos se ha manifestado este jueves en Cáceres, entre la avenida de España y la de Virgen de la Montaña, para acabar frente a la Subdelegación del Gobierno en Extremadura, por el nuevo estatuto marco y reivindicar mejoras laborales y más conciliación familiar, entre otros asuntos.

La protesta, convocada por el Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex), se celebra en el tercer día de huelga de los médicos en el país y ha estado encabezada por un pancarta del sindicato y numerosas banderas, además de carteles en los que se podía leer 'Cirugías sin dormir' o 'Ministra, Otra vez aquí estamos, No nos Impedirás que lo Consigamos, Aunque tú nos ignores', en alusión a la ministra de Sanidad, Mónica García.

En declaraciones a los medios, el vicepresidente de Simex, Evelio Robles, ha explicado que la huelga "no ha sido un plato de gusto" ya que "los médicos rarísimamente nos ponemos de huelga, sobre todo, porque para nosotros es primordial la salud de los pacientes", ha dicho, a los que ha pedido "comprensión" y "disculpas" por las molestias que les puede ocasionar este paro.

"Pero es que si no hacíamos huelga poníamos también en peligro la propia profesión médica y, por ende también, lo que es la calidad de los servicios sanitarios y la salud de los propios pacientes. Nos han obligado a ello", ha subrayado Robles, que también es el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres.

Robles ha explicado que antes existía un estatuto marco los médicos, otro el personal sanitario no médico y otro el personal no sanitario y ahora se han incluido todos en el mismo, y según ha explicado salen perjudicados los médicos, porque a otras categorías profesionales se les han respetado los descansos para conciliar la vida familiar, entre otras cosas.

"Nosotros exigimos que más allá de un perfil académico que, lógicamente tenemos más formación que respecto a otras categorías, también tenemos más responsabilidad y mayor marco competencial. Por tanto, reclamamos un nivel profesional a uno plus y no es ninguna cosa baladí", ha explicado.

Tampoco quieren que se supedite la vida laboral de los profesionales médicos a las necesidades de servicio, ya que consideran que "esas necesidades la mayor parte de las veces son debido a una mala planificación del personal". Y también piden que se coticen las horas de guardias porque durante todo su desarrollo profesional, la atención continuada o guardias que realizan supone entre 6 y 7 años de cotización que debería ser que servirían para la jubilación anticipada.

"Pues bien, las horas de atención continuada de las guardias no cotizan y, por lo tanto, se trabajan, se cobran, pero no se cotizan, y nadie puede jubilarse anticipadamente", ha dicho Robles, que ha aclarado que esta situación es "alegal", por lo que piden que se normalice.

Por todo ello, los médicos reclaman un estatuto marco propio como se tenía antiguamente y una mesa de negociación también propia porque "las condiciones y las características de la profesión médica son diferentes al resto de las categorías profesionales con todo el respeto del mundo".

Respecto al seguimiento de la huelga, Robles ha explicado hay muchos servicios del complejo hospitalario de Cáceres con una tasa de huelga de aproximadamente el 80%, aunque los servicios mínimos se han intensificado bastante por la época del año que estamos, tanto en atención primera como en atención hospitalaria.

En atención primaria el seguimiento "es un poquito menor", ha reconocido Robles, pero "el acta de seguimiento de la huelga es bastante importante en esta comunidad autónoma", ha dicho, al tiempo que ha manifestado su deseo de que se llegue a un acuerdo con la ministra porque las peticiones de los médicos "son de justicia" para "no perjudicar la salud de los profesiones médicos".

"Nosotros seguiremos con las movilizaciones siempre que no se eche para atrás ese estatuto marco y el borrador se cierre. Y una vez que se cierre ese borrador, habrá que empezar a negociar un estatuto propio para nosotros, con una mesa de negociación propia, en la cual se respete igual que el resto de categorías", ha concluido.