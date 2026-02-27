Los eurodiputados extremeños participan este viernes en Mérida en unas olimpiadas sobre la Unión Europea

MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las IV Olimpiadas sobre la Unión Europea en Extremadura han arrancado este viernes en Mérida, con la participación de 50 alumnos de la región, que deberán redactar un ensayo crítico.

Una iniciativa educativa, organizada por Equipo Europa Extremadura cuenta con la colaboración de instituciones académicas y europeas, en la que han estado presentes el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; los eurodiputados extremeños Ignacio Sánchez Amor, del PSOE y Elena Nevado, del PP; y el presidente de Equipo Europa en Extremadura y organizador de las olimpiadas, Alejandro Galán.

En esta edición participarán 50 alumnos procedentes de diez centros educativos de Extremadura, que pondrán a prueba sus conocimientos mediante una prueba escrita e individual sobre el 40 aniversario de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea.

Así, el eurodiputado ha señalado que el objetivo del evento es promover la idea de Europa en los centros de secundaria, y ha valorado el trabajo que realizan los profesores extremeños por "dedicar parte de su tiempo a divulgar asuntos europeos y mostrar interés por este tipo de iniciativas".

Asimismo, ha resaltado la importancia de que los jóvenes reciban más información sobre esta materia porque "la educación que reciben es demasiado técnica y jurídica".

Del mismo modo, la alumna Gema Azabal ha explicado que en clase han trabajado junto a su profesora los contenidos relacionados con la Unión Europea, además de consultar distintas fuentes de información para preparar esta primera prueba.

Con respecto a los premios, el alumno clasificado en la fase regional viajará a Granada del 17 al 19 de abril para participar en la fase nacional, y el ganador obtendrá como premio un viaje a Bruselas para conocer las instituciones europeas.

Además, el primer, segundo y tercer clasificados viajarán a Madrid el 9 de mayo para asistir a los actos conmemorativos del Día de Europa en la Oficina del Parlamento Europeo, así como a la ceremonia de entrega de premios y diplomas.

El presidente de Equipo Europa en Extremadura, Alejandro Galán, ha valorado el evento como "una iniciativa interesante", ya que fomenta la participación de los alumnos para que "conozcan realmente qué es Europa y refuercen su sentimiento europeísta".

EUROPA COMO "PILAR ESENCIAL"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha subrayado la importancia de Europa para España, Extremadura y Mérida como "pilar esencial para garantizar la estabilidad y la paz; así como, para promover valores compartidos y el desarrollo de políticas públicas comunes", según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en nota.

Asimismo, ha subrayado el papel de la capital extremeña en el desarrollo urbano, social y económico, "gracias al impulso de las políticas y fondos europeos que nos hacen crecer a todos por igual".

Por último, ha valorado este tipo de actividades como "fundamentales" para reforzar el conocimiento y fomentar el pensamiento crítico, así como de acercar la Unión Europea a la ciudadanía, "especialmente a los más jóvenes, de una manera cercana y participativa".