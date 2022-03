Medio centenar de personas convocadas por CCOO y UGT exigen en Badajoz el desbloqueo del convenio de Contact Center

BADAJOZ, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas convocadas por CCOO y UGT Extremadura se han concentrado este viernes, día 18, frente a la oficina principal del BBVA en Badajoz para exigir el desbloqueo del convenio sectorial de Contact Center, que afecta a cerca de 2.000 personas en la región.

En la protesta, celebrada frente a la sucursal del BBVA por ser una de las grandes empresas cliente de Contact Center y con la que CCOO y UGT en la región se suman a la movilización nacional organizada por los sindicatos exigiendo el desbloqueo de dicho convenio sectorial, se han escuchado gritos como 'Por un salario justo' o 'Por un convenio digno' y ha contado con la presencia de la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón.

En declaraciones a los medios, el responsable de la sección sindical de CCOO en GSS Line en Badajoz, Luis Miguel Sola, ha explicado que GSS Line es una empresa de Contact Center y una de las que está negociando el convenio colectivo, y ha destacado que este viernes se concentran ante las puertas de BBVA, "como están haciendo miles de compañeros en toda España en otras empresas cliente, que lo que hacen es subcontratar sus servicios a empresas de Contact Center".

Así, Sola ha expuesto que consideran que estas empresas cliente "son responsables subsidiarias" de que el convenio colectivo se encuentre "bloqueado", el cual afecta a más de 100.000 trabajadores en toda España y en la región a alrededor de 2.000 compañeros, y que está "congelado" desde 2019, lo cual supone que los salarios de los trabajadores "también están siendo congelados" cuando "son empresas que han obtenido millones y millones de beneficios en estos años".

"Mientras, los trabajadores hemos visto perjudicados nuestros derechos y nuestros salarios congelados", ha continuado, junto con que son empresas que "impiden" la conciliación de la vida laboral, en las que los contratos son a tiempo parcial de 25, 26 o 30 horas semanales, o que "obligan" a las compañeras trabajadoras, ya que se trata, ha dicho, de un sector "feminizado", a reducirse sus jornadas de trabajo de esas 25 o 26 horas para poder conciliar, a la vez que ha sumado que están sufragando con sus salarios el teletrabajo.

De este modo, Luis Miguel Sola ha recalcado que lo que piden a la patronal y la razón por la que se ha movilizado es que "se siente" y que "desbloquee" el convenio con propuestas "reales", "coherentes" y que "dignifiquen el salario" de sus compañeros.

"Mientras no sea así seguiremos manifestándonos delante de estos clientes", ha señalado, junto con que esas propuestas pasan en primer lugar por actualizar los salarios al IPC al llevar con los sueldos "congelados" desde 2019 y haber "perdido poder adquisitivo", y todo lo relacionado con conciliación o los planes de igualdad, que también están "congelados".

UNA "INDEFENSIÓN TOTAL"

Por su parte, el integrante del comité de empresa en GSS Covisian, Francisco Márquez, ha remarcado que lo que critican con esta protesta es la situación en la que se encuentra el sector, "que es de una indefensión total", y que llevan dos años con un convenio "en fase de negociación que no avanza, porque a la patronal no le interesa".

"La congelación salarial está ahí y en estos momentos, con los niveles de inflación que estamos teniendo y soportando, pues lógicamente se hace más gravoso, máxime teniendo en cuenta que en el sector de Contact Center los salarios son de los más bajos que hay dentro del mercado laboral", ha apuntillado, junto con el salario es de en torno a 1.000 euros mensuales, incluyendo las prorratas de las pagas extraordinarias "porque si no sería menos", a jornada completa, y que esa cantidad en una empresa usuaria estaría "por encima del doble".

Ante ello, lo que denuncian es "esta tergiversación que se está haciendo en el orden laboral", por ejemplo, ha dicho, en las empresas de trabajo temporal que estas empresas de Contact Center "utilizan muchísimo", de manera que "lo que hace es camuflar una temporalidad en el empleo y a la empresa, a la ETT, lo que le obligan es a que el trabajador tenga las mismas condiciones que tiene la empresa usuaria".

Así, una de las cosas que reivindican es que los trabajadores de Contact Center tengan o puedan tener también el mismo trato que tienen las empresas para las cuales trabajan, "la banca, las eléctricas, telecomunicaciones... pues bueno son sectores que no se puede decir que estén con problemas económicos y, sin embargo, lo que están haciendo es precarizar un sistema laboral de forma abusiva", según Márquez.

En el caso de su empresa, GSS Covisian, ha ejemplificado, tiene servicios con bancos, eléctricas o firmas de telefonía móvil y lo que hace es que una parte de los trabajadores son de la empresa, de GSS, y otros de empresas de trabajo temporal, de manera que la temporalidad del empleo "la camuflan, la disfrazan", y en el momento en el que un trabajador "no les interesa le dicen a la empresa de trabajo temporal 'este trabajador no me rinde, no me interesa' y se deshacen de él, con lo cual la temporalidad es manifiesta".