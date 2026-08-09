Estabilizado el incendio forestal declarado en Alconchel (Badajoz)

MÉRIDA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la localidad pacense de Alconchel se ha dado por estabilizado al no haber ya frentes activos que lo hagan avanzar.

Según ha informado el Plan Infoex -dependiente de la Junta de Extremadura- a través de sus redes sociales, en torno a las 21,00 horas de este domingo ya se ha estabilizado.

Para proseguir con las labores de extinción el Infoex ha mantenido a dos unidades de bomberos forestales terrestres y dos agentes del medio natural que, en total, sumaban 13 efectivos.