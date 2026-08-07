Medios del Infoex trabajan en la extinción de un incendio en Esparragosa de la Serena

Archivo - Helicóptero del Infoex. Imagen de archivo
Archivo - Helicóptero del Infoex. Imagen de archivo - INFOEX - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 15:49
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   MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Medios terrestres y aéreos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) trabajan en la extinción de un fuego declarado este viernes, 7 de agosto, en la localidad pacense de Esparragosa de la Serena.

   Un incendio en el que ha sido activado el nivel 1 de peligro por la proximidad de las llamas a edificaciones aisladas, que posteriormente ha decaído.

   En la zona trabajan tres unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, dos agentes del medio natural y un helicóptero, según informan fuentes del Infoex.

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