Medios del Infoex trabajan en la extinción de un incendio en Esparragosa de la Serena

Archivo - Helicóptero del Infoex. Imagen de archivo - INFOEX - Archivo

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medios terrestres y aéreos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) trabajan en la extinción de un fuego declarado este viernes, 7 de agosto, en la localidad pacense de Esparragosa de la Serena.

Un incendio en el que ha sido activado el nivel 1 de peligro por la proximidad de las llamas a edificaciones aisladas, que posteriormente ha decaído.

En la zona trabajan tres unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, dos agentes del medio natural y un helicóptero, según informan fuentes del Infoex.