Medios del Infoex trabajan para sofocar un incendio forestal en Mérida

Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - INFOEX

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medio del Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) trabajan para sofocar un incendio forestal declarado este jueves en Mérida.

Un incendio, que afecta a una zona de pasto y eucalipto, para el que se aplicó el nivel 1 de peligro a las 18,35 horas pero que ha quedado desactivado a las 18,55 horas, debido a su proximidad a viviendas aisladas, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En la zona permanecen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un agente del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del consorcio provincial de bomberos de la Diputación de

Badajoz.