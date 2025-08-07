Medios del Infoex trabajan para sofocar un incendio forestal en Mérida

Efectivos del Infoex en una imagen de archivo
Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - INFOEX
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 7 agosto 2025 19:26
@ep_extremadura

   MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Medio del Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) trabajan para sofocar un incendio forestal declarado este jueves en Mérida.

   Un incendio, que afecta a una zona de pasto y eucalipto, para el que se aplicó el nivel 1 de peligro a las 18,35 horas pero que ha quedado desactivado a las 18,55 horas, debido a su proximidad a viviendas aisladas, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

   En la zona permanecen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un agente del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del consorcio provincial de bomberos de la Diputación de

   Badajoz.

Contador