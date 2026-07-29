Los medios del Plan Infoex desplegados en el incendio de Ávila regresan a Extremadura

Efectivos del Infoex desplegados en Avila - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los medios de la Junta de Extremadura que han viajado a Ávila para intervenir en las labores de extinción del incendio que motivó la declaración de emergencia de interés nacional han regresado a la región.

El Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha enviado 48 efectivos que han trabajado en la zona entre el viernes 24 de julio y este martes, a los que la dirección de la emergencia les encomendó la tarea de proteger poblaciones.

La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias desplazó el pasado viernes el primer convoy, formado por dos unidades de bomberos forestales terrestres, un técnico de extinción (coordinador de zona), un agente del Medio Natural, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada compuesto por una góndola, un buldózer y un vehículo auxiliar de apoyo.

El domingo fue relevado por otro y en la jornada del lunes viajaron dos nuevos equipos, lo que permitió que hubiera medios del Infoex trabajando en la extinción de las llamas durante las 24 horas, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En el despliegue ha colaborado Cruz Roja Extremadura, que envió un equipo que proporcionó avituallamiento y apoyo logístico al personal desplazado.

Además, cabe señalar que el Plan Infoex envió un helicóptero el pasado día 25 a otro incendio en Ávila, en concreto en el término municipal de Navatalgordo.

Desde el pasado 1 de junio, día en el que comenzó la época de peligro alto en la Comunidad Autónoma, la Junta de Extremadura ha enviado medios humanos y materiales a colaborar en la extinción de incendios forestales en Huelva; Ciudad Real y Toledo, además de Ávila.

En este contexto, recuerda la Junta de Extremadura que firmó el año pasado convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha mediante los que se pretendía eliminar la burocracia y agilizar la intervención de los equipos de extinción en una franja de 5 kilómetros en torno a los límites autonómicos, y fuera de esa zona, la ayuda se presta igualmente, previa solicitud.