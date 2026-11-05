El Mercado de Productos Locales regresa a El Hospital Centro Vivo de Badajoz con 25 puestos de alimentación y artesanía

Archivo - Mercado de Productos Locales en El Hospital Centro Vivo. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Centro Vivo de Badajoz alberga este sábado, día 7, una nueva edición del Mercado de Productos Locales de la Provincia, que se desarrollará entre las 10,30 y las 16,00 horas con 25 puestos de venta directa, distribuidos entre productos agroalimentarios y creaciones artesanales.

La entrada será libre en esta iniciativa impulsada por la Diputación de Badajoz y que acerca a la ciudadanía el trabajo de productores y artesanos del territorio.

En concreto, el mercado reunirá en esta ocasión a 18 productores agroalimentarios y siete artesanos, que ofrecerán al público la oportunidad de conocer sus elaboraciones, descubrir nuevos productos y acercarse al trabajo que se desarrolla en pequeños negocios y proyectos de la provincia.

Así, el espacio dedicado a la gastronomía contará con una representación de productores incluidos en el catálogo de la Diputación de Badajoz, y los visitantes podrán encontrar desde chocolates, quesos y embutidos hasta miel, repostería, vinos, aceites de oliva, frutos secos y diferentes elaboraciones artesanales.

En esta edición participarán Chocolates Moro, Quesos y Nazurones QuesoVita, Garrapiñadas El Conchito Gourmet, Panadería-Pastelería Artesanos Panvira, Miel Apícola FP, Obrador Artesanal La Abuela Juli, M&M Quesos Marina, Salsas y Aderezos El Canario, Repostería Conventual de las Franciscanas Clarisas de Llerena, Bodegas Orán, Quesos Artesanos Chipi, Embutidos Sierra Extremeña 1996, Bodegas Gardel, Pistachos La Turruca, Elaborados Ocas Iglesias, AOVE Victoriano Organic, Quesos Jarropa y Sita y Embutidos Guareño.

Por su parte, la creatividad y el trabajo artesanal volverán a tener un espacio destacado en el mercado, con siete propuestas que permitirán conocer diferentes creaciones nacidas en la provincia de Badajoz, entre Dekalitá, Zazu Tesoros, Paqui Benavente, Nano Escultor, Nacho Zapata, Kook y Estudio Taller Sierra, cuyos puestos mostrarán el valor de la producción artesanal y el talento de sus creadores.

El Mercado de Productos Locales de la Provincia de Badajoz nació en 2021 como una iniciativa del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz. La actividad desarrollada se enmarca en las líneas de actuación del Plan Director del Sector Agroalimentario y Forestal de la Provincia, impulsado por el Servicio de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería.

Entre sus principales objetivos se encuentran respaldar a los pequeños productores, favorecer los canales cortos de comercialización y dar visibilidad a los productos agroalimentarios y artesanales del territorio, facilitando el contacto directo entre quienes elaboran y quienes consumen, recuerda en nota de prensa la institución provincial.

Bajo el lema 'Yo compro productos del pueblo', el mercado se celebra habitualmente el primer sábado de cada mes, salvo en enero, julio y agosto, y se ha consolidado como una cita periódica para la promoción de la producción local.

Tras la jornada del 7 de noviembre, el Mercado de Productos Locales celebrará una edición especial navideña el próximo 12 de diciembre.