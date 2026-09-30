Mercedes Sabido presenta su candidatura al Rectorado de la UEx para "dar un nuevo impulso" y activar la institución

Mercedes Sabido con parte del equipo con el que concurre a las elecciones al Rectorado de la Universidad de Extremadura - EUROPA PRESS

CÁCERES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Rectorado de la Universidad de Extremadura (UEx), Mercedes Sabido, ha presentado de forma oficial este miércoles en Cáceres al equipo que le acompañará en su candidatura para ponerse al frente de la universidad extremeña, a la que quiere dar "un nuevo impulso" y hacer que toda la comunidad --profesores, personal de administración y servicios y estudiantes-- se sientan como en "casa".

"Queremos abrir una nueva etapa en la universidad extremeña y que sea transparente, única, cercana, actual, sostenible y activa", ha señalado la catedrática de Derecho Privado de la UEx que, en caso de ganar las elecciones del próximo 5 de noviembre, se convertiría en la primera mujer en ocupar el Rectorado.

Bajo el lema 'Un nuevo impulso para la UEx', su candidatura propone una gestión basada en el diálogo con la comunidad universitaria antes de decidir, la transparencia y la mejora de los servicios de la institución. Sabido quiere desarrollar un proyecto de universidad que escuche a estudiantes, profesorado y personal técnico de gestión y de administración y servicios y que convierta sus necesidades en decisiones concretas.

La candidatura de Mercedes Sabido --compuesta por ocho hombres y cuatro mujeres-- está formada por Ramón José González López para la Secretaría General y a Juan Crespo Guillén para la Gerencia. María Victoria Gil Álvarez asumiría Transferencia y Compromiso Social, y Manuel Montanero Fernández Estudios y Formación Continua.

Carmina Garrido Arroyo, profesora del área de Teoría e Historia de la Educación, estaría al frente de Estrategia y Coordinación Institucional. Valentín Gómez Escobar asumiría Estudiantes; Manuel Lucero Fustes, actual director del Departamento de Ciencias de la Educación, asumiría Profesorado; y José María Granado Criado Desarrollo Digital.

La candidatura se completa con Milagros Gutiérrez Fernández que se ocuparía de Economía e Infraestructuras; Antonio Chamorro Mera de Calidad y Mejora Institucional; y José María Montanero Fernández de Investigación. Un equipo que reúne perfiles de distintos campus, centros y ámbitos de gestión de la universidad.

Mercedes Sabido nació en Llerena (Badajoz) hace 57 años y en 1987 se matriculó en la UEx para estudiar Derecho donde se doctoró once años más tarde, en 1998 cuando defendió su tesis. Actualmente, es la directora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y confiesa que ha dado este paso porque conocer la universidad como alumna, profesora y gestora y cree que es el momento de convertir la universidad en un nuevo foro de espíritu crítico que "se está desvaneciendo".

Su programa consta de 290 medidas vertebradas en cinco ejes, uno de los cuales se centra en las personas. "Queremos estar pendientes de las personas que tiene la comunidad universitaria y de todo el entorno de la sociedad de la comunidad". Un segundo objetivo es consolidar que la Universidad de Extremadura es el servicio público de educación superior en nuestra región.

Un tercer eje se podría resumir en "lograr una universidad ágil, cercana, una universidad que elimine documentos que no sirven para nada, que simplifique procesos y que agilice y garantice calidad". Y por último, el "gran compromiso" es rendir cuentas. "Tenemos que contar a la universidad, a la comunidad universitaria, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y por qué no lo hemos hecho", ha explicado en la presentación oficial de la candidatura.

Intentar conseguir un equilibrio e interactuación entre los cuatro campus --Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia--, mantener una financiación "estable" e impulsar la investigación con medios que puedan sostenerla, son otros de los objetivos de la candidatura de Mercedes Sabido, que se medirá al actual rector, Pedro F. Salguero, quien se presenta a la reelección.

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN

"Creo que con estos objetivos lo que planteamos es un modelo diferente de gobernar la universidad, un modelo que se asienta sobre el diálogo y la participación porque solo se pueden tomar decisiones cuando previamente hemos dialogado con las personas que han sido afectadas", ha subrayado.

Para mantener ese diálogo con la comunidad universitaria, se ha creado la página web mercedessabido.es con un enlace para "escuchar" a cualquier miembro de la comunidad universitaria o para que cualquier persona en la sociedad que esté implicada en la UEx puede realizar sugerencias. Y otro enlace de 'te hemos escuchado' porque "nos comprometemos a responder" y a mantener ese diálogo constante.

"Estoy acompañada de este extraordinario equipo que tiene la intención de dar un impulso a la universidad y un impulso que haga que todos los que estamos dentro, los que han entrado este año, y los que tienen que venir en el futuro, sientan la universidad con su casa", ha incidido.

Al ser preguntada por la posible implantación de las universidades privadas en la región, la candidata ha insistido en que eso debe ser "un incentivo" para mejorar la universidad pública y para dar a conocer todos los recursos de los que se dispone y todo lo que ofrece al alumnado.

CENSO ELECTORAL

Cabe recordar que las elecciones al Rectorado de la UEx celebrarán su votación el 5 de noviembre en las que están llamados a las urnas unas 20.000 personas entre profesorado, personal de administración y servicios y alumnado. El voto es ponderado y el 51% corresponde al profesorado funcionario, el 12% al resto de docentes, el 25% a los estudiantes y el 12% al personal de administración, gestión y servicios.

Este proceso está sustentado por los nuevos Estatutos de la Universidad de Extremadura publicados en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 11 de septiembre y que han sido adaptados a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, y en los que se incluye como principal novedad que el mandato del Rectorado se fija en seis años y será improrrogable y no renovable.

Del 7 de octubre al 3 de noviembre se celebrará la campaña electoral por parte de los candidatos y el 5 de noviembre se constituirán las mesas electorales, y la comunidad universitaria podrá votar de 10,00 a 19,00 horas. Cuando se cierren las urnas, se realizará el escrutinio y el traslado de los resultados a la Comisión Electoral de la UEx.

El 6 de noviembre habrá una proclamación provisional de resultados y los días 9 y 10 de noviembre se han fijado para posibles reclamaciones frente a los resultados provisionales, que se elevarán a definitivos el 11 de noviembre.

En caso de que fuera necesario una segunda vuelta se celebrará el 28 de noviembre, con una campaña del 12 al 16, y los resultados se proclamarían de forma definitiva el 24 de noviembre, según se recoge en el calendario aprobado por la universidad extremeña para elegir a su nuevo rector o rectora.