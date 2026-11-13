Mercedes Sabido, primera mujer rectora de la UEx, centrará su mandato en el diálogo y la transparencia en la gestión

La rectora electa de la UEx, Mercedes Sabido, y parte de su equipo que se pondrá al frente de la universidad extremeña los próximos seis años- EUROPA PRESS

CÁCERES, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Derecho Internacional Privado Mercedes Sabido será la primera mujer que dirija la Universidad de Extremadura (UEx) desde su creación en 1973, tras haber resultado elegida en las elecciones al Rectorado celebradas este pasado jueves, cuyos resultados provisionales le han otorgado el 53,70% del voto ponderado por sectores, frente al 42,70% obtenido por el otro candidato, Pedro M. Fernández.

Al conseguir más del 50% no es necesario llevar a cabo la segunda vuelta de votaciones, por lo que, según los nuevos Estatutos de la UEx adaptados a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo del Sistema Universitario (LOSU), su mandato será de seis años, improrrogables y no renovables.

Todavía no hay fecha para su toma de posesión pero este viernes ha adelantado algunas de las líneas de su gobierno, que se centrará "en las personas" y en abrir un diálogo con la comunidad universitaria para conocer sus necesidades, así como en ofrecer una transparencia en la gestión de su equipo rectoral y "rendir cuentas".

Sabido afronta este cargo "con ilusión" y "con vértigo" por la responsabilidad que supone estar al frente de la universidad pública extremeña, que la ha apoyado en tres de los cuatro sectores, ya que solo no ha sido la más votada entre el personal de administración, gestión y servicios, mientras que profesores funcionarios, docentes eventuales y estudiantes han confiado en su proyecto.

"El eje principal son las personas. Creemos que la comunicación con la comunidad universitaria es uno de los elementos fundamentales en cualquier gobierno de una institución. La transparencia y la rendición de cuentas será otro de los ejes que van a caracterizar a este modelo de gobierno que nosotros planteamos en toda la campaña y que ejecutaremos a partir de nuestras respectivas tomas de posesión", ha dicho la nueva rectora.

Así, su gestión se basará en tres pilares que son la docencia, investigación y transferencia. "Creemos que la transferencia de la universidad a la sociedad extremeña, hoy por hoy, está bastante limitada y tenemos que fomentar tanto consolidar esa docencia de calidad que tenemos, esa investigación de calidad y facilitar a los investigadores que son el eje de esa función que desarrolla la universidad, y luego incrementar esa transferencia social", ha explicado este viernes en una rueda de prensa en la Facultad de Derecho donde da clases.

(Más información en Europa Press)