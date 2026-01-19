Mérida acude a Fitur para reforzar su posición como destino patrimonial e innovador dentro y fuera de España

Archivo - Turistas en el entorno del Templo de Diana de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Mérida acude un año más a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra desde este miércoles, 21 de enero, al próximo domingo, en Madrid, con una amplia agenda de actividades que tienen como principal objetivo reforzar la posición de la capital extremeña como "referente" nacional e internacional en el turismo patrimonial e innovador.

La presentación de la oferta de Mérida tendrá lugar el viernes, 23 de enero, a las 11,15 horas, en el espacio dedicado a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Extremadura, dentro del expositor de la Junta de Extremadura, donde se expondrá el Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Mérida para los años 2025-2030 y la oferta turística de la ciudad para el año 2026.

Este plan será el encargado de definir la hoja de ruta para "transformar la ciudad en un destino turístico, inteligente y sostenible", aliado, ha señalado el concejal de Turismo, Felipe González, con las políticas nacionales, autonómicas y locales.

Un objetivo que "asegura la integración de Mérida en la red de destino turístico inteligente", fortaleciendo además, ha continuado en una comparecencia en la que ha avanzado la programación de la ciudad en la principal feria del sector en España, la competitividad del destino y "garantizando" un desarrollo turístico asentado en los criterios de "sostenibilidad integral, innovación tecnológica, accesibilidad universal y gobernanza eficiente".

El fin de este plan será, por tanto, "posicionar a Mérida como referente en turismo patrimonial e innovador a nivel nacional e internacional", ha argumentado el concejal emeritense.

