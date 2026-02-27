Mérida cierra 2025 con un 13,3% más de viajeros y un aumento de casi el 5% de las pernoctaciones

El delegado de Turismo, Felipe González, presenta los datos turísticos de 2025 en Mérida, en una rueda de prensa en el ayuntamiento - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Mérida ha registrado este pasado año 2025 un total de 271.962 viajeros, lo que supone un aumento del 13,31 por ciento respecto del ejercicio anterior, así como 430.860 pernoctaciones, esto es, un 4,96 por ciento más que en 2024.

"Mérida ha entrado en una nueva etapa de consolidación turística, basada en la generación constante de actividad, en la atracción de inversiones privadas y en el fortalecimiento del destino durante todo el año", ha subrayado el delegado de Turismo, Felipe González, durante la presentación de los datos turísticos de 2025 de la ciudad, en rueda de prensa.

Durante su intervención, González también ha destacado que, en términos de alojamientos turísticos, la urbe ha experimentado un cambio "desde 2024 hasta 2026", llegando a las 1.404 habitaciones y a las 3.476 plazas turísticas. Ello supone un incremento, respecto del año anterior, del 18 por ciento, para las habitaciones, así como un aumento de las plazas hoteleras en un 15,87 por ciento.

El delegado de Turismo ha achacado este crecimiento hotelero a una "estrategia" que la Administración municipal impulsa desde el año 2015 en aras de generar "seguridad, actividad económica y oportunidades para la inversión".

((Más información en Europa Press))