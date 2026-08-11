Mérida contará con 51 millones para paliar los efectos de las borrascas y prepararse para acontecimientos adversos

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ofrece una rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha concedido a Mérida más de 51 millones de euros para paliar los efectos de las borrascas de principios de año y para preparar a la ciudad de cara a futuros acontecimientos climatológicos adversos.

El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado en rueda de prensa las ayudas otorgadas por el Gobierno central y ha detallado algunas de las partidas más importantes que se deberán ejecutar en un plazo de tres años.

La parte más importante de la inversión, más de 44 millones de euros, se destinará a la renovación del sistema de drenaje y a actuaciones de capacidad hidráulica.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la ampliación del colector del cruce del río Guadiana, con un presupuesto de 24 millones de euros, así como la creación de dos grandes tanques de tormenta con una inversión de entre 4 y 5 millones de euros cada uno, a los que se une 1,3 millones para la adecuación de los caminos rurales afectados por las borrascas.

Osuna ha agradecido a la Delegación de Urbanismo, de Parques y Jardines y a los técnicos municipales su labor a la hora de conseguir en prácticamente una semana preparar un proyecto con las necesidades de la ciudad y que ha conseguido este importante respaldo económico.

(Más información en Europa Press)