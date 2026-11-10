Mérida Flamenca programa concursos, masterclass, un flashmob y un espectáculo sobre la mujer dirigido por Diego Andújar

Las directoras de las cinco escuelas de Mérida Flamenca junto al concejal de Cultura, Antonio Vélez, en la presentación de una nueva edición del certamen. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El certamen Mérida Flamenca 2026 regresa a la programación cultural de la capital extremeña con actividades que se desarrollarán desde este viernes, 13 de noviembre, que incluyen concursos, masterclass y el tradicional flashmob en en la plaza de España con todas las alumnas de las cinco escuelas flamencas que organizan la actividad, cuyas directoras protagonizarán un gran espectáculo que servirá como colofón dedicado a la mujer y dirigido por Diego Andújar.

En la presentación este martes en el Ayuntamiento de Mérida han estado presentes Verónica y Montse Mora (Pasión Flamenca), Yolanda Burgos, Julia Báez y Vanesa Blanco (Aire Flamenco), junto al concejal de Cultura, Antonio Vélez, que ha destacado que a lo largo de esta semana se pretende "poner en valor la tradición flamenca de la ciudad, dar protagonismo a los artistas y a las academias locales y sacar el flamenco a la calle", así como "implicar" a la ciudadanía.

Para el consistorio emeritense el objetivo es sacar el flamenco de los escenarios y las academias para llevarlo a las plazas y acercarlo a los emeritenses. En este sentido, ha subrayado que cuando se habla de este arte, patrimonio inmaterial de la humanidad, y del propio patrimonio cultural de la ciudad, se habla de "la historia de Mérida", de sus familias, de sus barrios y artistas, y "de muchas generaciones que han mantenido viva esta expresión cultural".

"Mérida tiene mucho talento, tiene muchos artistas y tiene una cantera flamenca que merece esto: escenario, oportunidades y protagonismo", ha remarcado.

Por su parte, Yolanda Burgos ha destacado, como portavoz del resto de compañeras, el gran espectáculo que servirá de colofón a la cita del día 21 en el Palacio de Congresos, a las 20,00 horas, y cuyas entradas están ya a la venta en las academias de la ciudad.

'Danaides', que es el nombre de la función, tiene a cinco mujeres como protagonistas que se esfuerzan en su vida diaria para estar a la altura en su trabajo diario, en el amor y en llegar a "un montón de objetivos con la carga que conlleva ser mujer".

Así, ha señalado que Diego Andújar ha pretendido que las bailaoras se sientan "identificadas" con la "lucha continua de las mujeres", y lo harán a través del flamenco, que es la mejor manera en la que saben expresarse las cinco.

Burgos lo ha definido con sus propias palabras como la sensación de intentar llenar una vasija que tiene un agujero "y no llegar nunca a tener la conformidad de decir: hasta aquí ya he llegado y tengo lo que quería".

PROGRAMACIÓN

La programación arranca este viernes, día 13, con el concurso de dibujo flamenco, que se están recogiendo en todas las escuelas de flamenco de la ciudad y que fallará un jurado. Los premios se entregarán el domingo en la Plaza de España.

El sábado, día 14, tendrá lugar la masterclass a cargo del director del espectáculo, de Diego Andújar, en el Centro Cultural de Nueva Ciudad, en dos horarios a partir de las 18,00 horas en función del nivel, desde inicio hasta medio/avanzado.

El domingo se celebrará uno de los eventos más esperados, la flashmob en la que participan todos los alumnos de las academias, con entre 70 y 100 participantes por cada una. Será en la Plaza de España a las 13,00 horas.

También en este emplazamiento se celebrará el concurso de sevillanas, a partir de las 17,00 horas, con participantes de toda Extremadura y con categorías desde infantil hasta adultos. A continuación, Diego Andújar ofrece junto a su cuadro flamenco una actuación a las 18,00 horas.