Mérida lanza 'Verdad sin filtros', un concurso de fotografía móvil para fomentar el pensamiento crítico de los jóvenes

(De Idza A Dcha) El Concejal De Migraciones Del Ayuntamiento De Mérida, José Ángel Calle, Y El Fotógrafo Pedro Gato Presentan El Concurso De Fotografía 'Mérida Verdad Sin Filtros' Dirigido A Jóvenes De 16 A 24 Años, A 6 De Noviembre De 2026. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha lanzado este viernes un concurso de fotografía, 'Verdad sin filtros' que invita a los jóvenes, de entre 16 y 24 años, a que, con su móvil, puedan enseñar su verdad y su visión de la ciudad con el objetivo de fomentar su espíritu crítico.

En rueda de prensa, el concejal de Migraciones, José Ángel Calle, ha explicado que el fin es que los jóvenes continúen en el ecosistema de las redes sociales, pero que expongan su propio punto de vista haciéndose conscientes, al mismo tiempo, de que las imágenes y los contenidos que aparecen en redes sociales pueden ser bulos, falsos o parciales.

"Queremos capacitar a nuestra juventud para que tenga criterio propio y discernir lo que es real y lo que no es real de las redes sociales. Y no queremos guiarles en ese proceso. Queremos que sean ellos mismos los que, a través de este concurso, sean capaces de construir eso directamente", ha resaltado Calle, antes de señalar que también se busca que sean los jóvenes los que "enseñen su ciudad tal y como es".

El fotógrafo Pedro Díaz, que ha colaborado en el diseño del concurso, ha explicado que el concurso se basa en la publicación de imágenes en Instagram y que las fotografías deben ser tomadas y editadas íntegramente con dispositivos móviles. "Queremos que, todo el trabajo que realicen los jóvenes, lo hagan desde su entorno más cercano, el móvil que todos llevamos en la mano", ha explicado.

Las fotografías no podrán tener ni logotipos, marcas de agua o textos ajenos a la propia composición artística ni ediciones profesionales de escritorio. Además, el contenido debe ser original y el participante declarará ser el único autor y poseer todos los derechos de la imagen que comparta.

Para este concurso, se ha creado una cuenta en Instragam (@verdad_sin_filtros), que deberán seguir aquellos que quieran participar en el concurso. Además, deberán subir la foto en su propio perfil público con el hashtag #VerdadSinFiltros y etiquetar tanto a la cuenta del Ayuntamiento de Mérida como a la del concurso.

En cuanto a los premios, habrá tres para las mejores fotografías. El primero consistirá en un 'kit' de silla 'gamer', teclado inalámbrico con ratón y auriculares; el segundo será un teclado, ratón y auriculares; y al tercero se le regalará un teclado y ratón. Además, se ha diseñado un premio del público que se valorará en función de la cantidad de 'likes' que reciban las propuestas.

El 30 de noviembre finalizará el plazo para recibir imágenes, mientras que los premios se entregará en una fiesta final que se celebrará en el Centro de Ocio Joven El Economato el día 11 de diciembre. A la fiesta asistirá el DJ y creador de contenidos Nacho Camuñas que está colaborando con el ayuntamiento para impulsar el concurso.

La idea, según Pedro Gato, es "despertar el espíritu crítico" entre los jóvenes y que, al igual que son consumidores de contenidos en red, también comiencen a formar parte como productores de contenidos y que puedan tomar conciencia de "las mentiras y bulos" que circulan por las redes. Así, el objetivo es que sean los jóvenes los que muestren "su verdad, su visión de Mérida, su visión de las cosas que le preocupan".