Mérida ofrecerá en Las Noches del Patrimonio una treintena de visitas guiadas el 11 y 12 de septiembre

Presentación de la programación de Las Noches del Patrimonio - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Noches del Patrimonio volverán a convertir a Mérida en un gran escenario cultural al aire libre los días 11 y 12 de septiembre, con un programa multidisciplinar gratuito que integra literatura, música, danza, recreación histórica, artes plásticas, actividades participativas y una treintena de visitas guiadas.

Se trata de una propuesta que pretende acercar el patrimonio emeritense a la ciudadanía y a los visitantes mediante actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos, desarrolladas en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, junto con el delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez, han presentado este jueves la programación, junto al director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma; la conservadora del Museo Nacional de Arte Romano, Nova Barrero; y la directora del Instituto de Arqueología de Mérida, Trinidad Tortosa, además de participantes del programa.

Así, Antonio Rodríguez Osuna ha puesto el acento en el trabajo colectivo que hace posible una programación de estas características, y en el papel "fundamental" que desempeñan los artistas, colectivos y entidades culturales de la ciudad.

A su vez, ha indicado que las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco presentan "un talento que desborda" para dar capacidad y calidad a la ciudadanía, que forma parte del "patrimonio inmaterial" que aporta valor a la ciudad de Mérida.

"Una iniciativa que se lleva a cabo para poner en valor el talento y la identidad de la ciudad, dar vida al patrimonio y promocionar la cultura como motor económico a través de actividades gratuitas que permitan a ciudadanos y visitantes disfrutar", ha añadido.

Además, Osuna ha defendido la celebración de actividades culturales gratuitas en espacios patrimoniales como una forma de acercar el patrimonio a la ciudadanía y favorecer su disfrute.

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