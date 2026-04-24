Mérida prevé tramitar en 2027 la petición para que Emerita Lvdica sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en la rueda de prensa para dar a conocer el programa de la XVI Edición de Emerita Lvdica, que se celebra del 18 al 24 de mayo de 2026 en Mérida, a 24 de abril de 2026 en Mérida (Badajoz). - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida tiene la intención de tramitar en 2027 la petición para que la festividad de recreación histórica Emerita Lvdica sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, una distinción que espera conseguir "al poco tiempo" de presentar el expediente.

En rueda de prensa para dar a conocer las actividades y novedades que se van a poder disfrutar en la XVI edición de Emerita Lvdica, el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, ha explicado que, una vez finalice la celebración de este año se cumplirá un lustro desde la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional y, por tanto, el año que viene se podrá ya tramitar la declaración para tener la distinción nacional.

"En 2026 empezamos a hacer el expediente y no tenemos ninguna duda, por otras Fiestas de Interés Turístico Nacional y por la trayectoria y repercusión [de Emerita Lvdica], que en el momento en el que se inicie el expediente, al poco tiempo, conseguiremos esa declaración", ha explicado Rodríguez Osuna, quien ha resaltado que la edición de este año, que se va a celebrar del 18 al 24 de mayo, va a ser "una de las más completas y mejor estructuradas" de todas las que se han celebrado hasta la fecha.

Sobre la edición de este año, Rodríguez Osuna ha informado que se van a realizar hasta 175 actividades, destacando la carrera de cuádrigas, que se desarrollará en el Circo Romano el jueves 21, a las 11,30 horas. Como novedad, este año se va a aplicar un control de aforo a esta celebración, aunque el número de asistentes se mantendrá prácticamente invariable con respecto al año pasado.

Por su parte, las gladiaturas se celebrarán en el Anfitreato el sábado 23 de mayo con dos pases, uno a las 20,00 horas y otro a las 22,30 horas, donde se podrá "vivir con rigor histórico" uno de los elementos "más icónicos del mundo romano" y que "más han llamado la atención de todos los turistas y visitantes a la ciudad de Emerita".

En el capítulo teatral, Rodríguez Osuna ha resaltado el Teatro Romano va a representar 'La aparición' el viernes 22 de mayo, a las 22,30 horas, una obra de Menandro adaptada por Florián Recio y con producción del Festival de Mérida y Verbo Producciones. A esta se sumará 'La avispa', el jueves 21 de mayo, a las 21,30 horas, de Clipio Teatro, y 'Octavia soy yo', que se representará el 19 y 20 de mayo, a las 22,30 horas, de los Centros Educativos de la Ciudad y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

El concierto de clausura lo realizará, de nuevo, la Joven Orquesta Ciudad de Mérida de Pilar Vizcaíno, con piezas de bandas sonoras de películas basadas en el mundo romano de la antigüedad.

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