Mérida solicitará al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por las borrascas

Árboles cortados tras ser derribados por el temporal en Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado este miércoles que el ayuntamiento solicitará formalmente al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia tras los daños sufridos por la sucesión de borrascas.

Esta petición se produce tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la citada declaración en los territorios damnificados por las sucesivas borrascas que han azotado la Península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, y que han provocado importantes daños materiales, económicos y sociales en numerosas regiones y localidades del país.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha explicado que solo en la zona conocida como La Isla, la crecida del río Guadiana, como consecuencia de los desembalses, y la consiguiente inundación de toda la zona ajardinada, preparada con caminos y mobiliario urbano, ha "arrasado por completo" una obra concluida a finales del año pasado, indica el ayuntamiento en una nota de prensa.

Una actuación que supuso una inversión cercana a los 400.000 euros, destinada a la renovación integral de caminos, pasarelas y mobiliario urbano. A estos daños se suma la pérdida de aproximadamente 350 árboles en distintos puntos de la ciudad, así como "muchísimos desperfectos en la vía pública", que requieren la retirada y tratamiento de los residuos generados, además de la restitución urgente del suelo afectado.

Por ello, ha avanzado que el consistorio está elaborando un informe técnico de valoración de daños, que incluirá la retirada y restauración de los espacios afectados, con el objetivo de solicitar la declaración de Mérida como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y "sumarnos a la iniciativa del Gobierno que, además, reconoce a las entidades locales como afectadas por el paso de las sucesivas borrascas", ha concluido.